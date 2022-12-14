Илон Маск вновь уступил первое место в списке богатейших людей мира

Согласно рейтингу Forbes — Real Time Billionaires, основатель Tesla и SpaceX уступил первое место главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние Маска сейчас составляет $176,8 млрд, а Арно и его семьи — $188,6 млрд

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Фото: www.imago-images.de / Global Look Press)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь потерял первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно рейтингу Real Time Billionaires, бизнесмен занимает второе место, уступив главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние Маска сейчас составляет $176,8 млрд, а Арно и его семьи — $188,6 млрд.

При этом в рейтинге Bloomberg основатель Tesla и SpaceX остается самым богатым человеком планеты с состоянием $168 млрд. У Арно второе место и $167 млрд.

7 декабря американский миллиардер дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes, уступив его Арно.

Илон Маск впервые возглавил рейтинг Forbes весной 2022 года, в то время его состояние составляло $219 млрд. Тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса ($171 млрд). Французский бизнесмен на тот момент был на третьем месте со $158 млрд.

В октябре Маск завершил покупку Twitter за $44 млрд и возглавил соцсеть.