Илон Маск вновь уступил первое место в списке богатейших людей мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь потерял первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно рейтингу Real Time Billionaires, бизнесмен занимает второе место, уступив главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние Маска сейчас составляет $176,8 млрд, а Арно и его семьи — $188,6 млрд.
При этом в рейтинге Bloomberg основатель Tesla и SpaceX остается самым богатым человеком планеты с состоянием $168 млрд. У Арно второе место и $167 млрд.
7 декабря американский миллиардер дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes, уступив его Арно.
Илон Маск впервые возглавил рейтинг Forbes весной 2022 года, в то время его состояние составляло $219 млрд. Тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса ($171 млрд). Французский бизнесмен на тот момент был на третьем месте со $158 млрд.
В октябре Маск завершил покупку Twitter за $44 млрд и возглавил соцсеть.