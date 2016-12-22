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Производители бензина в сентябре подняли цены сразу на 10%
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Производители бензина в сентябре подняли цены сразу на 10%
Экономика, 18:47
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Производители бензина в сентябре подняли цены сразу на 10%
За сентябрь цены на автомобильный бензин у производителей топлива выросли на 10%, сообщает Росстат. Аналитики Независимого топливного союза считают, что еще до конца года розничные цены на топливо вырастут на 2–3 руб. за литр
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В сентябре 2018 года производители автомобильного бензина повысили цену на свою продукцию сразу на 10%, следует из отчета Росстата. В течение предыдущих двух месяцев производители бензина цены снижали: в августе — на 0,2%, а в июле — на 8,7%.

Одновременно увеличились отпускные цены и на другие виды нефтепродуктов. В частности, арктическое дизтопливо подорожало за месяц на 7,6%. При этом стоимость сжиженных пропана и бутана, используемых в качестве газомоторного топлива, поднялась на 7%.

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Экономика

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов полагает, что скачок цен производителей отразится и на розничном рынке. Эксперт отметил, что цены на АЗС уже почти не отличаются от мелкооптовых, что не позволяет владельцам заправок даже покрывать свои операционные издержки.

«Резкий рост цен, который в очередной раз постараются остановить малоэффективными в стратегическом смысле административными мерами, с одной стороны, не даст возможность нормально работать рознице (ведь ситуация вновь начнет повторяться), а с другой — вызовет огромный негатив со стороны потребителей», — сказал Баженов.

Еще до конца года, по словам эксперта, розничные цены на бензин вырастут на 2–3 руб. за литр, а в следующем году «динамика угрожает быть еще более скоростной и стремительной». В том числе и потому, что с января 2019 года планируется повысить акцизы на бензин и дизтопливо.

«В условиях открытия окна возможностей розничные цены будут расти в той же степени, в какой их сдерживали долгое время. Это вызвано желанием не только отыграть потери, но и заложить потенциальные риски введения новой «заморозки», — полагает Баженов.

​Ранее сегодня начальник управления регулирования ТЭКа Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин сообщил «РИА Новости», что ФАС предложила правительству отказаться от повышения с 1 января 2019 года ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, чтобы снизить давление на розничные цены.

Представитель ФАС отметил, что в крупнооптовом сегменте топливного рынка в сентябре-октябре 2019 года цены из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже заметно выросли, тогда как розничные цены фактически не менялись с начала июня.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова.
Теги: бензин
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