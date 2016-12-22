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Нефтяники попросили правительство о росте цен на бензин на 5 руб. за литр
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Нефтяники попросили правительство о росте цен на бензин на 5 руб. за литр
Бизнес, 18:02
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Нефтяники попросили правительство о росте цен на бензин на 5 руб. за литр
Нефтяники сообщили правительству о необходимости поднять цены на топливо на 4-5 руб. за литр. Потери отрасли из-за заморозки цен эксперты оценили в 150 млрд руб. Правительство планирует удержать цены экспортными пошлинами
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака ​24 октября нефтяники сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4-5 руб. за литр, рассказал РБК один из участников совещания и подтвердил источник, близкий к другому участнику совещания. Они предложили правительству поднять цены с нового года, объясняет один из собеседников РБК. Еще один участник встречи рассказал, что компании «просто жаловались правительству о своих проблемах и в 4-5 руб. оценили убытки при продаже литра топлива». «Но поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» все-таки не будут», — уверен он.

Нефтяники с 1 июня и до сих пор сдерживают цены на топливо в России. Из-за снижения курса рубля и дорогой нефти литр Аи-92 в октябре, например, компании продают в среднем на 4 руб. дешевле, чем могли бы продать на экспортных рынках, подсчитывали для РБК аналитики Vygon Consulting. Такой дисконт нефтяникам пришлось сделать впервые: до введения в феврале 2017 года бюджетного правила скачки цен на нефть нивелировались курсом рубля, так что рублевая стоимость литра бензина и дизеля была относительно стабильной. А в этом году из-за заморозки цен с 1 июня нефтяные компании недополучили около 150 млрд руб., подсчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. До конца года цены могут вырасти еще на 2-3 руб. за литр, оценивал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Если консультации с нефтяниками ни к чему не приведут, правительство введет заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, заявил в понедельник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев. Это может случиться уже на следующей неделе, рассказал вице-премьер Козак (его цитировал ТАСС). Нефтяники недополучают доходы на внутреннем рынке в переработке, но не стоит забывать о том, что в 2018 году они заработали 1,5 трлн руб. девальвационной прибыли в добыче: резервы для временного сдерживания цен у них имеются, говорит источник, близкий к правительству.

Осенью, несмотря на договоренности с правительством, некоторые АЗС начали отпускать цены. Второго периода напряженности на рынке нефтяники ожидают в начале 2019 года, когда вырастут акцизы и НДС и начнет действовать налоговый маневр в нефтяной отрасли. Но, по оценкам Vygon Consulting, с нового года бюджетная субсидия (демпфирующий акциз) снизит уровень налоговой нагрузки в рознице, а дисконт к экспортной цене Аи-92 составит не 4 руб., как сейчас, а всего 20 копеек.

Такого же мнения придерживается и Минфин. «Механизм ее [субсидии] работы очень простой — если нефтеперерабатывающий завод поставляет на внутренний рынок бензин или дизельное топливо 5-го класса, за десять дней до уплаты акциза он получит субсидию от государства в среднем в размере 10 тыс. руб. на тонну. Акциз на дизельное топливо с 1 января 2019 года составит 8,5 тыс. руб. Получается, субсидия государства на 1,5 тыс. руб. больше акциза. Если говорить о бензине, субсидия составит 80% от размера акциза», — рассказал в пятницу директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Но демпфер ведет себя по-разному в различных экономических параметрах, правительству придется следить, чтобы механизм сработал корректно, говорят федеральный чиновник и консультант одного из министерств.

Представители Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС не ответили на вопросы РБК.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: Дмитрий Козак , бензин , цены на бензин
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