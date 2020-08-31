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Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Долги ОАК перед банками составляют около ₽530 млрд, рассказал в интервью РБК Анатолий Сердюков. Погашение почти половины из них (₽250 млрд) возьмет на себя государство, еще ₽150 млрд руб. компания рассчитывает реструктурировать
Макет самолета МИГ-35
Макет самолета МИГ-35 (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Долги перед банками Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составляют порядка 530 млрд руб., рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб.

По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы. О подобном плане финансового оздоровления ОАК также писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Полный текст интервью с Анатолием Сердюковым читайте в газете и на сайте РБК во вторник, 1 сентября.

Сердюков подчеркнул, что 530 млрд руб. — это «старые долги» ОАК, образовавшиеся в результате выполнения «государственных задач».

«ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время. Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована», — пояснил глава авиакластера «Ростеха».

Что такое ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация объединяет такие предприятия, как «Иркут» и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ «МиГ» (разработчик МиГ-35) и многие другие. На предприятиях, входящих в ОАК, занято более 90 тыс. человек, указано на ее официальном сайте.

Возглавляет корпорацию Юрий Слюсарь. По итогам 2019 года, согласно отчетности по МСФО (.pdf), выручка ОАК составила 351 млрд руб., снизившись более чем на 14% к предыдущему году, а убытки компании удвоились, превысив 60 млрд руб.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК. В июле 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 млрд руб. Путин ответил: «Хорошо». В марте этого года было объявлено, что процесс вхождения ОАК в «Ростех» завершился.

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В мае вице-премьер Юрий Борисов добавил, что часть долга ОАК будет реструктурирована в течение 15 лет, но сумму не называл. Источник РБК, близкий к ОАК, уточнил, что реструктуризация долгов будет осуществляться под 2% годовых. По словам собеседника РБК, основными кредиторами ОАК являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Новикомбанк. В Сбербанке отказались от комментариев. РБК направил запросы в ВТБ, Новикомбанк, ПСБ (является официальным банком оборонного сектора) и Газпромбанк.

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Павел Казарновский
Теги: ОАК, «Ростех», Анатолий Сердюков
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