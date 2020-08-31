Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Долги ОАК перед банками составляют около ₽530 млрд, рассказал в интервью РБК Анатолий Сердюков. Погашение почти половины из них (₽250 млрд) возьмет на себя государство, еще ₽150 млрд руб. компания рассчитывает реструктурировать

Макет самолета МИГ-35 (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Долги перед банками Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составляют порядка 530 млрд руб., рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб.

По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы. О подобном плане финансового оздоровления ОАК также писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Полный текст интервью с Анатолием Сердюковым читайте в газете и на сайте РБК во вторник, 1 сентября.

Сердюков подчеркнул, что 530 млрд руб. — это «старые долги» ОАК, образовавшиеся в результате выполнения «государственных задач».

«ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время. Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована», — пояснил глава авиакластера «Ростеха».