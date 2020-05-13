В правительстве раскрыли план оздоровления производителя Superjet

Долг Объединенной авиастроительной корпорации составляет 400 млрд руб., сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, компании нужна реструктуризация и докапитализация

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Для оздоровления финансового состояния Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, «дочка» «Ростеха»), которая производит Superjet, понадобится реструктуризация долгов и докапитализация. Об этом на совещании c президентом Владимиром Путиным по вопросам авиастроительной отрасли сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Накопленный за прошлые годы долг негативно влияет на развитие отрасли в целом. Только на уплату процентов по проблемной задолженности ОАК, которая составляет свыше 400 млрд руб., ежегодно тратится более 30 млрд руб.», — сказал чиновник.

По его словам, для решения проблемы накануне, 12 мая, правительственная комиссия одобрила программу по финансовому оздоровлению ОАК. Она рассчитана на реструктуризацию задолженности компании на 15 лет. Кроме того, предусматривается корпоративная и управленческая оптимизация ОАК в течение трех лет, трансформация ее научно-конструкторского блока за пять лет. Это даст экономический эффект на сумму около 300 млрд руб., сказал Борисов. Реализация непрофильных активов ОАК принесет еще 17 млрд руб., добавил он.

Программа также предусматривает наращивание производства новых самолетов, включая среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, и ускорение работ по импортозамещению, в том числе на самолете Superjet 100. «Сроки по Superjet изменены с 2024 на 2023 год», — сказал Борисов.