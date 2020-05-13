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В правительстве раскрыли план оздоровления производителя Superjet

Долг Объединенной авиастроительной корпорации составляет 400 млрд руб., сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, компании нужна реструктуризация и докапитализация
Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости
Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости

Для оздоровления финансового состояния Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, «дочка» «Ростеха»), которая производит Superjet, понадобится реструктуризация долгов и докапитализация. Об этом на совещании c президентом Владимиром Путиным по вопросам авиастроительной отрасли сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Накопленный за прошлые годы долг негативно влияет на развитие отрасли в целом. Только на уплату процентов по проблемной задолженности ОАК, которая составляет свыше 400 млрд руб., ежегодно тратится более 30 млрд руб.», — сказал чиновник.

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По его словам, для решения проблемы накануне, 12 мая, правительственная комиссия одобрила программу по финансовому оздоровлению ОАК. Она рассчитана на реструктуризацию задолженности компании на 15 лет. Кроме того, предусматривается корпоративная и управленческая оптимизация ОАК в течение трех лет, трансформация ее научно-конструкторского блока за пять лет. Это даст экономический эффект на сумму около 300 млрд руб., сказал Борисов. Реализация непрофильных активов ОАК принесет еще 17 млрд руб., добавил он.

Программа также предусматривает наращивание производства новых самолетов, включая среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, и ускорение работ по импортозамещению, в том числе на самолете Superjet 100. «Сроки по Superjet изменены с 2024 на 2023 год», — сказал Борисов.

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Кроме того, вице-премьер попросил Путина минимизировать штрафные санкции «за неисполнение или ненадлежащее исполнение госконтрактов прошлых лет» в сфере оборонной промышленности.

В сентябре 2019 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК сообщал, что у «Ростеха» есть фактически невозвратные кредиты на 530 млрд руб., полученные «еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов». «Из них 350 млрд приходится на ОАК. Понятно, что вернуть их предприятия в те времена не могли, доходов тогда не было. Единственное, на что хватало, — оплачивать процентные ставки», — говорил Чемезов. 4 декабря Борисов сообщал РБК, что власти обсуждают реструктуризацию долгов оборонной отрасли на 15 лет с применением пятилетних каникул с пониженной ставкой. Чиновник уточнял, что речь идет о 400–450 млрд руб.

Какие меры по поддержке авиации предложил Путин

В ходе совещания Путин представил несколько мер поддержки авиационной отрасли. «[Предлагаю] запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии», — поручил президент. Эта мера, а также субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов, позволят выпустить 59 лайнеров за два года, отметил Путин.

Сам механизм субсидирование лизинга, по его словам, нужно сделать более простым и оперативным для авиакомпаний и производителей самолетов, в том числе «привязать получение субсидии к покупке конкретного борта».

Автор: Мария Кокорева
Теги: ОАК, Юрий Борисов
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