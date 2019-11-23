Чемезов сообщил о «тяжелых» переговорах «Ростеха» с банками по долгам ОАК

«Ростех» ведет тяжелые переговоры с банками, в основном со Сбербанком и ВТБ, по реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, передает «РИА Новости».

«Да, переговоры ведем. Продвигается тяжело. Сумма большая, и, конечно, сложно решить, каким образом все это закрывать», — сказал он. По словам главы «Ростеха», 350 млрд долгов ОАК образовались за счет кредитов, полученных еще в 1990-х. При этом нет однозначного решения сложившейся ситуации, отметил он. «Наверное, все банки вряд ли смогут на себя взять <...> Часть, может быть, бюджет, часть реструктурировать долг, еще какие-то варианты», — добавил Чемезов.

В июле Чемезов сообщил президенту Владимиру Путину о необходимости докапитализировать ОАК на ₽300 млрд. Эта сумма, по его словам, нужна, чтобы успешно завершить финансовое оздоровление всех предприятий корпорации. Как сообщал в октябре «Коммерсантъ», «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК на рассмотрение кабмина. По сведениям издания, все они в качестве первоочередной меры предполагают получение из бюджета 350 млрд руб.