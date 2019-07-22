Чемезов заявил Путину о необходимости докапитализировать ОАК на ₽300 млрд

Глава госкорпорации также рассказал, что за 2018 год предприятиям «Ростеха» удалось добиться неплохих результатов и в сфере гособоронзаказа. В целом выручка за прошлый год выросла и составила 1642,7 млрд, а чистая прибыль — 128,1 млрд руб. «Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8%», — сказал он, добавив, что средняя зарплата по всем предприятиям корпорации составила 49,5 тыс. руб.

Чемезов напомнил об очень большом объеме кредитных обязательств, которые были получены госкорпорацией «по наследству» в конце прошлого и начале этого веков. «Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов», — пояснил он.

Глава «Ростеха» отметил, что одним из приоритетных направлений работы корпорации является здравоохранение. По его словам, доля выручки в этом сегменте гражданской продукции ежегодно растет и в прошлом году составила более 30 млрд руб. Кроме того, «Ростех» проделал большую работу по маркировке продукции, построил телекоммуникации для прошедшего в России чемпионата мира по футболу, занимается поддержкой тульского футбольного клуба «Арсенал», а также активно участвует в реализации национальных проектов. Также структура «Ростеха» разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейна, заявил Чемезов.

«У корпорации есть и ряд социальных инициатив, спонсорских и благотворительных проектов», — добавил топ-менеджер, отметив, что по поручению президента «Ростех» возродил добровольное спортивное общество «Трудовые резервы».

В начале июня Чемезов, отвечая на вопрос корреспондента РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), допустил создание одной большой авиастроительной компании. Она может появиться посредством объединения ОАК и «Вертолетов России». Глава «Ростеха» сказал, что это поможет сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счет эффекта масштаба. В конце июня Чемезов сообщил, что перед госкорпорацией сейчас также стоит задача оптимизировать административный аппарат ОАК, который, по его словам, очень раздут.