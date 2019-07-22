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Бизнес ,  
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Чемезов заявил Путину о необходимости докапитализировать ОАК на ₽300 млрд
По словам главы «Ростеха», такая сумма необходима, чтобы успешно завершить финансовое оздоровление всех предприятий Объединенной авиастроительной корпорации

Видео: РБК

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, представляя президенту России ежегодный отчет о деятельности госкорпорации, сообщил, что с 22 июля началась реализация интеграции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех». Стенограмма беседы Владимира Путина и Чемезова опубликована на сайте Кремля.

Отвечая на вопрос президента, нужна ли докапитализация ОАК, глава «Ростеха» ответил утвердительно. «Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд руб.», — заявил Чемезов, на что Путин ответил «хорошо».

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По словам Чемезова, эта сумма необходима для реализации программы МС-21 (среднемагистральный пассажирский самолет, начало серийного производства которого неоднократно переносилось. — РБК) и других гражданских проектов. Он отметил, что «Ростех» рассчитывает на поддержку со стороны главы государства.

Глава госкорпорации также рассказал, что за 2018 год предприятиям «Ростеха» удалось добиться неплохих результатов и в сфере гособоронзаказа. В целом выручка за прошлый год выросла и составила 1642,7 млрд, а чистая прибыль — 128,1 млрд руб. «Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8%», — сказал он, добавив, что средняя зарплата по всем предприятиям корпорации составила 49,5 тыс. руб.

Чемезов напомнил об очень большом объеме кредитных обязательств, которые были получены госкорпорацией «по наследству» в конце прошлого и начале этого веков. «Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов», — пояснил он.

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Глава «Ростеха» отметил, что одним из приоритетных направлений работы корпорации является здравоохранение. По его словам, доля выручки в этом сегменте гражданской продукции ежегодно растет и в прошлом году составила более 30 млрд руб. Кроме того, «Ростех» проделал большую работу по маркировке продукции, построил телекоммуникации для прошедшего в России чемпионата мира по футболу, занимается поддержкой тульского футбольного клуба «Арсенал», а также активно участвует в реализации национальных проектов. Также структура «Ростеха» разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейна, заявил Чемезов.

«У корпорации есть и ряд социальных инициатив, спонсорских и благотворительных проектов», — добавил топ-менеджер, отметив, что по поручению президента «Ростех» возродил добровольное спортивное общество «Трудовые резервы».

Бизнес
Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»

В начале июня Чемезов, отвечая на вопрос корреспондента РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), допустил создание одной большой авиастроительной компании. Она может появиться посредством объединения ОАК и «Вертолетов России». Глава «Ростеха» сказал, что это поможет сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счет эффекта масштаба. В конце июня Чемезов сообщил, что перед госкорпорацией сейчас также стоит задача оптимизировать административный аппарат ОАК, который, по его словам, очень раздут.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Чемезов, «Ростех», ОАК, докапитализация
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