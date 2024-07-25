Новак исключил введение запрета на экспорт дизельного топлива

Правительство не обсуждает запрет на экспорт дизельного топлива, в России большие объемы его производства, сказал Новак. «Ъ» писал о рассмотрении таких мер для НПЗ и трейдеров в случае обострения ситуации с ценами

Фото: О. Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Объем производства дизельного топлива в России достаточный, правительство не обсуждает запрет на его экспорт, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большие объемы его производства, и сейчас ситуация очень стабильная», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Новак также выразил уверенность в том, что объемов зимнего дизельного топлива «будет достаточно», но добавил, что «до зимы далеко».

По словам вице-премьера, сейчас правительство работает над стабилизацией цен на бензин АИ-95. В частности, с 1 августа вступит в силу запрет на экспорт всего товарного бензина, а Минэнерго предпринимает усилия по наращиванию объемов производства, загрузке нефтеперерабатывающих продуктов и обеспечению их транспортировки. «У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная», — заявил Новак, добавив, что инициативы насчет выделения для АИ-95 отдельного норматива в формуле демпфера отсутствуют.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил об обсуждении в правительстве запрета на экспорт дизельного топлива для НПЗ и трейдеров. По словам собеседников издания, такой сценарий возможен в случае обострения ситуации с ценами.

Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа Экономика 19 июля Минэнерго и Минфину поручили не обнулять топливный демфер в случае роста цен выше предельного уровня только по бензину или дизельному топливу. Также Новак предлагал продлить до 2033 года инвестиционную надбавку к «обратному акцизу» на нефть и при отсутствии введенных в эксплуатацию объектов инвестиционного соглашения. Об этих мерах просила «Роснефть» на фоне западных санкций и увеличения расходов на ремонт НПЗ из-за атак беспилотников.

Согласно данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 4,7%. В частности, АИ-95 только за первые две недели июля подорожал на 1,2%, в связи с чем ФАС требовала от нефтяных компаний представить сведения об экономическом обосновании.