Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа

С 1 августа будет восстановлено эмбарго на экспорт бензина, введенное в конце марта и приостановленное на июнь—июль. Что касается продления эмбарго на сентябрь—октябрь, правительство будет исходить из баланса спроса и предложения

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Эмбарго на экспорт бензина автоматически возобновится с 1 августа, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Также обсуждается предложение Минэнерго о продлении запрета на поставки бензина за рубеж на сентябрь—октябрь.

Эмбарго на экспорт бензина было введено с марта на полгода в качестве превентивной меры для обеспечения стабильности рынка. С 20 мая оно было временно приостановлено до конца июня. Затем эту приостановку продлили на июль. ФАС ранее в июле предложила возобновить запрет на зарубежные поставки бензина в августе.

«У нас эмбарго принято до 1 сентября, сейчас сделано просто исключение на июль. С 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт бензина восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен», — рассказал Новак журналистам.

Он также подтвердил, что Минэнерго обратилось с предложением продлить временный запрет на экспорт бензина на сентябрь—октябрь. Об этом на прошлой неделе писал РБК. «Сейчас такие предложения (о продлении эмбарго на сентябрь—октябрь. — РБК) поступили от Минэнерго в правительство. Мы их рассматриваем», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности продления запрета на экспорт бензина на сентябрь—октябрь.

Новак сообщил, что решение будет принято до 1 сентября. При этом правительство будет исходить из баланса спроса и предложения и приоритетного обеспечения внутреннего рынка. «Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь—октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято», — заключил он.