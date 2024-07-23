Новак рассказал о состоянии атакованного дронами Туапсинского НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, в понедельник атакованный украинскими дронами, продолжает работать, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Нет, он продолжает работать», — заявил он на вопрос о том, останавливали ли работу НПЗ из-за атаки, передает корреспондент РБК.
Рано утро 22 июля инфраструктура Туапсинского НПЗ была повреждена во время атаки в результате падения обломков БПЛА. На заводе произошло возгорание. Специалисты ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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