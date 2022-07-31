Минэк Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан

Решение «Газпрома» остановить поставки «существенно ничего не меняет» для Латвии, считает глава Минэкономики. Ранее Рига сообщила, что закупает топливо через посредника

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Решение «Газпрома» прекратить поставки топлива в Латвию не скажется на гражданах страны и на ее энергетической безопасности. Об этом заявила министр экономики Илзе Индриксоне, передает LSM.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — сказала она, отметив, что сейчас приоритетными являются поступления из терминала сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды. Рига также работает над поставками с других направлений.

«Этот шаг «Газпром» существенно для нас ничего не меняет <...> Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — добавила министр. По ее словам, действия российской компании стали реакцией на заявление Latvijas Gāze, которая сообщила, что закупает топливо из России через посредника и платит за него в евро. В апреле Латвия отказалась от прямых поставок газа за рубли.

Latvijas Gāze объявила о закупке российского газа у другого поставщика 29 июля. Компания отказалась навать его, отметив, что это коммерческая информация. Латвийская Служба госбезопасности (СГБ) сообщила, что данные о сделке «находятся в поле зрения» ведомства.

На следующий день «Газпром» прекратил поставки в страну в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа. О каких именно нарушениях речь, компания не уточнила. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия «намеренно обрубила поставки» газа в 12 стран ЕС.

14 июля латвийский сейм утвердил официальный запрет на поставки российского газа, который вступит в силу 1 января 2023 года.