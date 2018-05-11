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Крымский прецедент
Газета № 081 (2805) (1105) Общество, 10 мая, 15:13
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Крымский прецедент
Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям
Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму. Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятий, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским
Вид на Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Международный арбитраж вынес первое, прецедентное решение по существу в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов в Крыму в результате присоединения полуострова к России в 2014 году. «Состав арбитража вынес единогласное решение (Award on the Merits), касающееся вопросов ответственности и убытков», — объявила 9 мая (.pdf) Постоянная палата Третейского суда в Гааге (ППТС), которая администрирует этот и аналогичные споры.

Речь идет о принятии решения по иску ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма.

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Политика

$159 млн за «незаконную экспроприацию»

ППТС по правилам конфиденциальности не раскрывает суть решения, но авторитетные юридические издания Global Arbitration Review и Law360 сообщили, что арбитраж присудил группе истцов компенсацию на общую сумму $159 млн. Об этом же официально сообщил украинский медиахолдинг «1+1 медиа», в который входила крымская телерадиокомпания «Жиса» — один из истцов. «Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме $159 млн. Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года», — цитирует сообщение холдинга украинский портал LB.ua.

Источник РБК, близкий к одному из истцов, подтвердил, что арбитраж вынес окончательное решение в пользу украинских компаний. По словам источника, арбитраж установил, что Российская Федерация незаконно экспроприировала имущество истцов в Крыму, и присудил им компенсацию за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов по оплате услуг юристов и расходов на проведение арбитражного разбирательства.

По данным агентства УНИАН, сумма компенсации складывается из $130 млн оценочных убытков плюс проценты в размере примерно $20 млн, арбитраж также обязал Россию компенсировать расходы истцов на юристов и издержки на участие в судебном процессе. По данным УНИАН, заявители требовали выплатить им около $220 млн. Источник, близкий к истцам, сообщал РБК в апреле 2017 года, что сумма требований составляет $231 млн. Таким образом, арбитры, по всей видимости, удовлетворили их требования лишь частично.

По следам ЮКОСа

Теперь истцы с арбитражным решением на руках могут идти в суды различных стран за признанием и принудительным исполнением решения арбитража, как это делали бывшие акционеры ЮКОСа. Но взыскать с суверенного государства такие компенсации, как правило, очень трудно, поскольку большинство активов государства на территории других стран защищены суверенным иммунитетом, а имущество госкомпаний считается независимым.

«Как только решение арбитража будет изготовлено, можно начать процедуру его признания и приведения в исполнение на территории иностранных государств, где есть имущество РФ. При этом есть возможность просить о наложении ареста на такое имущество. Однако потенциальное оспаривание решения арбитража со стороны РФ позволяет просить о приостановлении этих процессов, как это произошло, например, в ряде государств, где акционеры ЮКОСа пытались привести в исполнение полученное ими решение арбитража против РФ», — говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Украинские истцы могут «из политических соображений» начать исполнение решения арбитража немедленно, допускает Панич. РБК направил запросы в несколько компаний-заявителей и в Минюст Украины, но не получил ответа.

Интерес Коломойского

Часть компаний, инициировавших это разбирательство в июне 2015 года, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Коломойский является конечным бенефициаром «1+1 медиа», в группу которого входила ТРК «Жиса». Заглавный истец — «Эверест Истейт» (застройщик комплекса апартаментов «Наутилус» в Гурзуфе и гостиничного комплекса «Крымский дворик» в Ялте) был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский, сообщала Генпрокуратура Украины. Также среди истцов — компании «Дайрис» и «Дилайн ЛТД», которые владели землей в Алуште и пляжем в Форосе; конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юрлиц. Еще один истец — ООО «Санаторий «Энергетик» (одноименный пансионат в Ялте) — принадлежал Коломойскому, по данным украинских СМИ.

В Крыму был принят закон (.pdf), определяющий порядок возмещения бывшим украинским собственникам за национализацию их активов на полуострове, но он не распространяется на лиц, против которых возбуждены уголовные дела в России «по признакам состава преступления экстремистской направленности», поэтому крымские власти заявляли, что Коломойский ничего не получит. В России Коломойский обвиняется в убийствах и «применении запрещенных средств и методов ведения войны».

Национализация имущества в Крыму «касалась в первую очередь только государственных учреждений и организаций, а в частной сфере — только объектов компаний и физлиц, аффилированных непосредственно с Коломойским и с Приватбанком, который нанес наибольший ущерб крымчанам в части того, что не вернул депозиты и вклады», говорил РБК в апреле 2017 года глава Республики Крым Сергей Аксенов. Правительство Крыма планирует распродать на торгах 37 объектов, ранее принадлежавших Коломойскому, включая пансионат «Лазурный берег», оздоровительные комплексы и квартиры.

Россия не участвовала, но может оспорить

Россия не участвовала в арбитражном процессе по иску «Эверест Истейт». Обосновывая свой отказ, Россия уведомляла арбитраж в 2015 году, что двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение от 1998 года «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора» и что она «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора». Такой же позиции Россия априори придерживается по всем спорам, инициированным украинскими компаниями в связи с потерей их инвестиций в Крыму (таких исков около десятка). В частности, в августе 2017 года началось рассмотрение иска «Нафтогаза Украины», который потребовал от России возместить убытки в размере $2,6 млрд, связанные с потерей активов в Крыму. Позднее «Нафтогаз» увеличил объем требований до $5 млрд.

Местом арбитража по иску «Эверест Истейт» была выбрана Гаага, поэтому Россия, если решит, будет оспаривать вынесенное решение о компенсации в национальном голландском суде в Гааге (РБК направил запрос в Минюст России). При этом в двух исках («Укрнафта» и «Стабил») арбитражный трибунал выбрал местом Швейцарию. Там в июне 2017 года были вынесены промежуточные решения, подтвердившие юрисдикцию арбитража. И после этого Россия сразу же, не дожидаясь финальных решений по существу спора, обжаловала промежуточные решения в суде Швейцарии.

«В спорах с местом арбитража в Швейцарии председательствующим арбитром является юрист из Женевы, поэтому выбор Швейцарии в качестве места рассмотрения спора может объясняться простым удобством. Процессуальные вопросы и дальнейшее оспаривание решения арбитража будут подчинены местному [швейцарскому] праву», — объясняет Панич. При вынесении промежуточного решения арбитража ответчику есть смысл не ждать финального решения по существу спора, а сразу оспаривать решение по юрисдикции, поскольку именно в нем разрешен ключевой вопрос о компетенции арбитража, добавляет юрист.

Юристы, опрошенные РБК, ранее отмечали, что арбитражные разбирательства украинских компаний против России уникальны, поскольку имеют дело с вопросом о применимости двустороннего соглашения о защите инвестиций к ситуации, когда территория сменила свою государственную принадлежность.

Авторы: Иван Ткачёв, Евгений Калюков.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Украина , Гаагский арбитраж
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