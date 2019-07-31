«Коммерсантъ» узнал о проверке МВД двух сделок Антипинского НПЗ

Проверка была начата по заявлению Сбербанка, рассказали источники «Коммерсанта». Речь идет о двух сделках по продаже бензина и дизтоплива, проведенным в 2017 году Антипинским НПЗ

Антипинский НПЗ (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

МВД России проводит доследственную проверку нескольких сделок Антипинского НПЗ по продаже бензина и дизтоплива, проведенных в 2017 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источников издания, заявление подали представители правового управления Сбербанка. В своем заявлении, пишет газета, они требуют привлечь к ответственности бывшего основного владельца НПЗ, совладельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора завода Геннадия Лисовиченко, поскольку он осуществлял управление предприятием в период проведения сделок.

Источники указывают, что претензии к ним связаны с двумя контрактами, которые Антипинский НПЗ заключил со швейцарской компанией New Stream Trading AG. В заявлении отмечается, что она фактически принадлежит Мазурову, номинально фирмой владеет его сестра Ксения. Как утверждают заявители, через эту структуру часть готовой продукции НПЗ в течение нескольких лет продавалась по цене значительно ниже рыночной. Речь, в частности, идет двух контрактах по продаже БГС и дизтоплива швейцарской компании. В обоих случаях топливо было продано по цене ниже рыночной, что принесло ущерб заводу почти в $27 и более чем в $39 млн, считают заявители.

По словам источника, следователи проверяют версии о мошенничестве и незаконном выводе средств за границу.

В пресс-службе Сбербанка изданию подтвердили подачу заявления в отношении Мазурова, Лисовиченко и «других лиц», однако не раскрыли детали. Представители владельца «Нового потока» заявили, что все условия продажи НПЗ нефтепродуктов New Stream Trading записаны по требованию Сбербанка в синдицированном контракте от 16 декабря 2013 года, добавив, что в нем были определены трейдинговая маржа и процесс формирования цены.

Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево в середине июля и поместили в СИЗО. Против него заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), Лисовиченко проходит по тому же делу. Его местонахождение устанавливается.

В мае Антипинский НПЗ попросил суд признать его банкротом. Почти одновременно Сбербанк, который является основным акционером предприятия, обратился с просьбой возбудить дело против бывших топ-менеджеров. Банк утверждает, что Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у НПЗ крупных обязательств перед третьими лицами, а деньги выводили за рубеж.

Мазуров в ходе слушаний по делу говорил, что Сбербанк оказывает давление следствие, а также что кредитор оказывал на него давление по поводу контроля над заводом. Он также утверждал, что банк получил контроль над предприятием по искусственно созданным основаниям.