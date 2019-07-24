Глава Антипинского НПЗ допустил появление новых эпизодов в деле Мазурова

Максим Андриасов заявил, что при прежнем владельце на заводе происходили «ужасные вещи» и новые факты пока только «высвечиваются потихоньку», как фонариком в темной комнате

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Руководство Антипинского НПЗ продолжает выявлять факты причинения предприятию ущерба в те времена, когда основным акционером завода был совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров, а гендиректором — Геннадий Лисовиченко. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор завода Максим Андриасов, возглавивший предприятие в ноябре 2018 года.

«Ситуация сейчас выглядит так, как будто мы вошли в темную комнату, светим фонариком и высвечиваем потихоньку новые факты. Я уверен, что у следственных органов гораздо больше возможностей по выявлению таких эпизодов, чем у нас. Думаю, новые факты еще будут в скором времени высвечиваться. Мы со своей стороны по мере выявления будем информировать следствие», — сказал Андриасов.

Гендиректор НПЗ отметил, что заявления в правоохранительные органы подаются по мере выявления новых фактов, не дожидаясь пока будут описаны «все ужасные вещи, которые происходили».

К настоящему времени, по словам Андриасова, заводом поданы два таких заявления, одно — по факту вывода прибыли предприятия за рубеж, другое — по факту вывода из собственности НПЗ единственного железнодорожного пути, по которому вывозится произведенный вакуумный газойль.