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United Technologies $165 (+22,18%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+4,11%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Общество ,  
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Глава Антипинского НПЗ допустил появление новых эпизодов в деле Мазурова
Максим Андриасов заявил, что при прежнем владельце на заводе происходили «ужасные вещи» и новые факты пока только «высвечиваются потихоньку», как фонариком в темной комнате
Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Руководство Антипинского НПЗ продолжает выявлять факты причинения предприятию ущерба в те времена, когда основным акционером завода был совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров, а гендиректором — Геннадий Лисовиченко. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор завода Максим Андриасов, возглавивший предприятие в ноябре 2018 года.

«Ситуация сейчас выглядит так, как будто мы вошли в темную комнату, светим фонариком и высвечиваем потихоньку новые факты. Я уверен, что у следственных органов гораздо больше возможностей по выявлению таких эпизодов, чем у нас. Думаю, новые факты еще будут в скором времени высвечиваться. Мы со своей стороны по мере выявления будем информировать следствие», — сказал Андриасов.

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Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей

Гендиректор НПЗ отметил, что заявления в правоохранительные органы подаются по мере выявления новых фактов, не дожидаясь пока будут описаны «все ужасные вещи, которые происходили».

К настоящему времени, по словам Андриасова, заводом поданы два таких заявления, одно — по факту вывода прибыли предприятия за рубеж, другое — по факту вывода из собственности НПЗ единственного железнодорожного пути, по которому вывозится произведенный вакуумный газойль.

«Лисовиченко взял и продал этот подъездной путь предприятию, которым на 50% владеет его тесть и один из топ-менеджеров завода. Они «нарисовали» якобы долги завода перед этим предприятием и этими долгами «расплатились» за железнодорожный путь, а потом сдали его заводу в аренду. В любой момент они могли заблокировать отгрузки — и все, миллиардные убытки. Мы сказали: так дело не пойдет. В результате — уголовное дело. И я уверен, что таких эпизодов всплывет еще много», — сказал Андриасов.

Представитель «Нового потока» Андрей Алтухов заявил, что в компании пока не комментируют интервью Андриасова.

Бизнес
Экс-владельцу Антипинского НПЗ предъявили обвинение

Бывшего основного владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево и поместили в СИЗО. В отношении него открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Лисовиченко проходит по тому же делу.

В мае 2019 года Антипинский НПЗ попросил суд признать его банкротом. Практически одновременно с просьбой возбудить уголовное дело против бывших топ-менеджеров обратился Сбербанк, который является нынешним основным акционером предприятия. По его данным, Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами, а денежные средства выводили за рубеж.

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Мазуров во время слушания в суде указывал, что Сбербанк оказывает давление на следствие, и добавил, что кредитор оказывал давление на него самого по поводу контроля над НПЗ. Он также утверждал, что банк получил контроль над НПЗ по искусственно созданным основаниям. Как пояснил Мазуров, 80% акций завода перешли Сбербанку в счет долга, который на тот момент составлял $2,9 млрд.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Антипинский НПЗ, Дмитрий Мазуров
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