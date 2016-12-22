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Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за возведение моста в Крым
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Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за возведение моста в Крым
Война санкций, 11:40
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Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за возведение моста в Крым

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила РБК, что вводимые в отношении российских компаний за строительство Крымского моста санкции направлены против жителей полуострова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала дипломат.

ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста
Политика

30 июля Совет Евросоюза ввел санкции против шести компаний из России за строительство Крымского моста. Под ограничения попали ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Заместитель председателя Совета министров республики Крым Дмитрий Полонский в разговоре с РБК назвал действия Европейского союза «упорством сумасшедшего». При этом он выразил мнение, что компании, против которых ввели санкции, как работали, так и будут работать, «тем более что основной рынок для этих компаний — это территория России».

В Крыму назвали «упорством сумасшедшего» санкции против строителей моста
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Строительство моста в Крым началось в 2016 году. В мае этого года было открыто автомобильное движение по мосту.​ При этом железнодорожная часть пока находится на стадии строительства. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в 2019 году. 

Теги: Крымский мост , Мария Захарова , санкции ЕС
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