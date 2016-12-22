Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за возведение моста в Крым

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила РБК, что вводимые в отношении российских компаний за строительство Крымского моста санкции направлены против жителей полуострова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала дипломат.

30 июля Совет Евросоюза ввел санкции против шести компаний из России за строительство Крымского моста. Под ограничения попали ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Заместитель председателя Совета министров республики Крым Дмитрий Полонский в разговоре с РБК назвал действия Европейского союза «упорством сумасшедшего». При этом он выразил мнение, что компании, против которых ввели санкции, как работали, так и будут работать, «тем более что основной рынок для этих компаний — это территория России».

Строительство моста в Крым началось в 2016 году. В мае этого года было открыто автомобильное движение по мосту.​ При этом железнодорожная часть пока находится на стадии строительства. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в 2019 году.