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По Крымскому мосту проехало более 1 млн автомобилей
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По Крымскому мосту проехало более 1 млн автомобилей
Общество, 11:55
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По Крымскому мосту проехало более 1 млн автомобилей

С момента открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехали более 1,027 млн транспортных средств. Об этом говорится в сообщении инфоцентра проекта, поступившем в РБК.

«С 16 мая по 15 июля интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тыс. автомобилей, в сторону Тамани — свыше 470 тыс.», — указано в сообщении.

Строители уложили более 80% железнодорожных путей к Крымскому мосту
Общество


В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, отмечается, что 15 июля установлен новый рекорд — по Крымскому мосту за сутки проехали 31,5 тыс. автомобилей, из них более 18 тыс. — по направлению в Крым.

Крымский мост, состоящий из автомобильного и железнодорожного переходов, был открыт 15 мая. Президент Владимир Путин проехал по мосту за рулем грузовика. Движение по автомобильной части запустили на следующий день, грузовики запустят по мосту осенью. Строительство железнодорожной части планируют завершить к концу 2019 года.

Видео: Ruptly

Теги: Крымский мост , автомобили
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