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BP увеличила прибыль от участия в «Роснефти» в 3,3 раза
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BP увеличила прибыль от участия в «Роснефти» в 3,3 раза
Бизнес, 12:48
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BP увеличила прибыль от участия в «Роснефти» в 3,3 раза
Прибыль британской BP от доли в «Роснефти» в первом полугодии увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост пришелся на второй квартал, когда цена барреля нефти марки Brent превысила $70
Фото: Carlos Jasso / Reuters

Прибыль британской BP до налогов и процентов за первое полугодие 2018 года от участия в капитале российской «Роснефти» увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $1,145 млрд. Об этом говорится в полугодовом отчете, опубликованном (.pdf) на сайте BP.

За первые полгода 2017 года доля в «Роснефти» принесла британской корпорации $344. Большая часть роста прибыли пришлась на второй квартал 2018 года — $876 млн. В отчете отмечается, что это не окончательные цифры, поскольку они основаны на отчете «Роснефти» за период с начала года до 30 июня.

Операционная прибыль компании во втором квартале выросла более чем в четыре раза по сравнению со вторым кварталом 2017 года, до отметки $2,822 млрд. Операционная прибыль за первое полугодие составила $5,408 млрд (по сравнению с $2,194 млрд за январь—июнь 2017 года).

Добыча нефти компанией с учетом «Роснефти» выросла на 3,3%, до 3,66 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки.

Британская BP является партнером «Роснефти» по разведочным проектам и ее акционером (владеет 19,75% компании). В марте 2018 года глава BP Боб Дадли заявил, что продолжит сотрудничество с «Роснефтью» в прежнем режиме. «Конечно, мы сохраним наше сотрудничество. Что касается санкций, мы всегда оперируем в пределах санкционных ограничений. ExxonMobil также работает с «Роснефтью» [в газовом проекте]», — сказал тогда Дадли.

При этом глава BP пояснил, что санкции США и Евросоюза больше касаются арктических проектов.

В апреле 2018 года цена барреля нефти марки Brent поднялась на бирже выше отметки $70. По состоянию на 31 июля баррель Brent стоил на бирже более $75. Большую часть 2017 года нефть торговалась ниже отметки $55 за барр., преодолев эту отметку только в октябре.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: BP , «Роснефть» , прибыль
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