Британская BP исключила отказ от партнерства с «Роснефтью» из-за санкций

Британская нефтегазовая компания BP, партнер «Роснефти» по разведочным проектам и ее акционер (владеет 19,75% компании), продолжит сотрудничество с «Роснефтью» в прежнем режиме. Об этом журналистам в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне сказал глава BP Боб Дадли, передает ТАСС.

«Конечно, мы сохраним наше сотрудничество. Что касается санкций, мы всегда оперируем в пределах санкционных ограничений. ExxonMobil также работает с «Роснефтью» [в газовом проекте]», — сказал Дадли.

Глава BP пояснил при этом, что санкции США и Евросоюза больше касаются арктических проектов.

Ранее американская ExxonMobil сообщила, что приняла решение о выходе из совместных разведочных проектов с «Роснефтью» из-за санкций США против России. Об этом стало известно из годового отчета корпорации, подготовленного для Комиссии по ценным бумагам.



В 2017 году США закрепили и расширили санкции против России, которые были введены еще в 2014 году, при этом выход из совместных проектов повлечет за собой убытки в размере $200 млн, предупредила ExxonMobil. В «Роснефти», в свою очередь, пояснили, что выход компании из СП не означает окончательного разрыва двусторонних отношений.