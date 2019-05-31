СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»

Еще десять дней назад агентство называло ситуацию с очисткой трубопровода тупиковой, однако теперь заводы в Польше и Германии согласились поделить загрязненную нефть. Размер компенсаций предстоит утвердить на переговорах в Москве

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.

В переговорах участвовали, по данным агентства, НПЗ Total в немецком городе Лойна (Leuna), НПЗ польской PKN Orlen в городе Плоцк, НПЗ Lotos в городе Гданьск, а также принадлежащий «Роснефти» и Shell немецкий НПЗ PCK. Они договорились поделить запасы загрязненной нефти между собой.

Стороны намерены смешать загрязненную нефть в северной ветке «Дружбы» с чистой, которую они получат морским путем. После этого ее возможно будет переработать.

Компании уточнят детали и, как ожидается, согласуют их в понедельник на переговорах в Москве, сказали три собеседника. На этих же переговорах планируется затронуть ключевой вопрос — компенсацию за загрязнение нефти. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов 29 мая заявил, что выплачивать компенсации из российского бюджета было бы неправильным, так как в данном случае «Транснефть» не выполнила свои обязательства.