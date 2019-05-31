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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Еще десять дней назад агентство называло ситуацию с очисткой трубопровода тупиковой, однако теперь заводы в Польше и Германии согласились поделить загрязненную нефть. Размер компенсаций предстоит утвердить на переговорах в Москве
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.

В переговорах участвовали, по данным агентства, НПЗ Total в немецком городе Лойна (Leuna), НПЗ польской PKN Orlen в городе Плоцк, НПЗ Lotos в городе Гданьск, а также принадлежащий «Роснефти» и Shell немецкий НПЗ PCK. Они договорились поделить запасы загрязненной нефти между собой.

Стороны намерены смешать загрязненную нефть в северной ветке «Дружбы» с чистой, которую они получат морским путем. После этого ее возможно будет переработать.

Компании уточнят детали и, как ожидается, согласуют их в понедельник на переговорах в Москве, сказали три собеседника. На этих же переговорах планируется затронуть ключевой вопрос — компенсацию за загрязнение нефти. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов 29 мая заявил, что выплачивать компенсации из российского бюджета было бы неправильным, так как в данном случае «Транснефть» не выполнила свои обязательства.

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Один из собеседников сказал, что каждый НПЗ возьмет на переработку тот же объем нефти, который он заказывал на поставку.

Lotos и Total отказались комментировать ситуацию Reuters, комментариев PKN и PCK агентству получить не удалось. РБК направил запрос в немецкую дочку «Роснефти», а также российскому представителю Total.

Прокачку загрязненной хлорорганикой нефти по трубопроводу «Дружба» Россия прекратила еще в апреле. 21 мая Reuters писал, что «львиную долю» загрязненной нефти должен был принять завод Total в Германии, но НПЗ прекратил переработку на заводе. Один из источников агентства тогда называл ситуацию тупиковой.

«Транснефть» начала откачивать загрязненную нефть из Белоруссии, чтобы очистить маршрут до границы этой страны с Польшей.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Подобедова Людмила
Теги: загрязнение, НПЗ, Польша, Германия
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