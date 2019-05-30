«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. т «грязной» нефти

«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. т «грязной» нефти

По состоянию на 30 мая из Белоруссии откачано 197 тыс. т нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. Об этом журналистам сообщил представитель «Транснефти», передает корреспондент РБК.

Некондиционное сырье откачали по трубопроводу «Дружба» по маршруту Мозырь — Унеча в рамках подготовки прокачки в Польшу.

19 апреля белорусский «Белнефтехим» сообщил, что качество сырья, поставляемое из России по «Дружбе», резко ухудшилось: в нефти зафиксировали завышенное в десятки раз содержание хлороорганики. Загрязненное сырье поступало в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину.

Следствие считает, что некачественная нефть попала в трубопровод по вине частной компании. По данным «Транснефти», ответственность за произошедшее несет самарская «СамараТрансНефть-терминал», которой принадлежал узел учета нефти, ставший точкой вброса загрязненного сырья.