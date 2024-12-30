Флагманская авиакомпания Израиля не будет летать в Москву до конца марта

Израильская авиакомпания El Al продлила прекращение полетов из Тель-Авива в Москву до конца марта, передает Times of Israel.

«После проведения комплексной оценки ситуации El Al приостанавливает все свои операции на маршруте Тель-Авив-Москва до конца зимнего расписания. Решение принято после продолжающегося диалога с властями страны для понимания ситуации», — сказано в сообщении.

El Al — национальный авиаперевозчик Израиля.

Полеты были прекращены с 26 декабря сроком на одну неделю в связи «с событиями в воздушном пространстве России».

Днем ранее, 25 декабря, выполнявший рейс Баку-Грозный самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.

Авиакомпания назвала причиной «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также счел причиной «внешнее вмешательство».

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