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Bloomberg оценил потери российских миллиардеров с февраля в $93 млрд

Bloomberg: российские миллиардеры потеряли более $93 млрд с февраля
Российские миллиардеры потеряли еще $46,6 млрд за десять месяцев с конца февраля, а 500 самых богатых людей мира в целом потеряли за год почти $1,4 трлн. Forbes писал, что 20 украинских миллиардеров потеряли $20 млрд с февраля
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российские миллиардеры с конца февраля потеряли более $93 млрд, половину суммы ($46,6 млрд) они утратили в 24 февраля, остальную часть ($47 млрд) в последующие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Активы сократились и у миллиардеров из других стран, только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли за год почти $1,4 трлн. При этом только на долю Илона Маска (глава Tesla и SpaceX), Джеффа Безоса (основатель Amazon), Чанпэн Чжао (основатель криптобиржи Binance) и Марка Цукерберга (основатель компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) приходится порядка $392 млрд потерь.

Bloomberg объясняет такую динамику ростом инфляции и ужесточением политики центробанков (что повлияло на разбогатевших во время пандемии COVID-19, отмечает агентство), а также боевые действия на Украине и последующие санкции. На состояние Маска повлияли и его собственные «выходки» в связи с приобретением и управлением Twitter, его активы сократились на $138 млрд за год, пишет Bloomberg. В начале декабря Forbes указал, что тот уступил место самого богатого человека в мире Бернару Арно.

Российские власти критикуют западные санкции, а ограничительные меры против бизнесменов называют международным бандитизмом. «Никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.

С февраля сократилось и состояние 20 самых богатых украинских миллиардеров — с более чем $40 млрд до $22,5 млрд, к такому выводу пришла украинская редакция Forbes. Состоятельнейшим украинцем остался владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов, но стоимость его активов упала с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Экс-президент Петр Порошенко выбыл из списка миллиардеров, его состояние сократилось с $1,6 млрд до $730 млн.




 

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