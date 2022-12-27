Состояние 20 самых богатых украинцев с февраля сократилось вдвое

В списке 20 богатейших украинских миллиардеров шестеро — заработавших свое состояние в «экономике знаний», «почти вообще не пересекаясь с украинским государством», указал Forbes. Экс-президент Порошенко перестал быть миллиардером

Ринат Ахметов (Фото: Ирина Александрова / РИА Новости)

Состояние 20 наиболее богатых украинских граждан сократилось с февраля — с более чем $40 млрд до $22,5 млрд, пишет украинская редакция Forbes со ссылкой на собственные расчеты.

Богатейшим украинцем остался владелец «Метинвест» и ДТЕК Ринат Ахметов, стоимость его активов упала с $13,7 млрд до $4,4 млрд, однако следующие позиции обновились. Второе и третье место у владельцев онлайн-платформы на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко (с $4 млрд до $2,3 млрд). Четвертое место у Виктора Пинчука, владеющим производством колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» (с $2,6 млрд до $2,2 млрд). Замкнул пятерку лидеров рейтинга владелец горнодобывающей компании Ferrexpo Константин Жеваго (с $2,1 млрд до $1,4 млрд).

Бывший украинский президент Петр Порошенко занял 12 место (с $1,6 млрд до $730 млн), а Игорь Коломойский в рейтинг не попал вовсе в связи с лишением гражданства Украины. Год назад Порошенко был на седьмом месте, а Коломойский на четвертом.

Forbes пояснил, что перечень в этом году составлен не для сравнения крупнейших бизнесменов страны, а для отслеживания, как те пережили десять месяцев боевых действий. Ключевым трендом издание назвало появление новых предпринимателей, тогда как «времена бизнесменов старой школы уходят».

«Их потери непропорционально больше размера активов. В топ-20 уже шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в «экономике знаний», почти вообще не пересекаясь с украинским государством», — пояснили в Forbes. По словам украинских бизнесменов, сейчас нельзя оценивать капитализацию бизнеса, добавили в издании.

По расчетам Bloomberg, с начала года по октябрь состояние 27 богатейших россиян сократилось на $94 млрд. Больше остальных среди российских миллиардеров с начала года потерял основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние на 3 октября 2022 года уменьшилось на 60,8%, или на $11,2 млрд, и составило $7,24 млрд, писало агентство.

