Греф заявил об отсутствии интереса властей к созданию новой авиакомпании

Сбербанк и ВТБ представили Минтрансу план по созданию региональной авиакомпании, однако пока на этот проект нет спроса. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Мы показывали проект Минтрансу, но острой заинтересованности пока нет», — сказал он.

Греф добавил, что если правительство вернется к этому проекту, то Сбербанк и ВТБ будут готовы его обсуждать.

В октябре 2018 года глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банки планируют создать региональную авиакомпанию, которая будет совершать перелеты, минуя Москву. Он также высказал мнение о необходимости партнерства с государством в этом проекте. По его словам, без субсидий сфера региональных перевозок будет убыточной. Костин оценил будущие инвестиции в проект не менее чем в $1 млрд.