«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году. В сообщении «Аэрофлота» отмечается, что по согласованию с правительством цены на эти билеты вырастут, но останутся ниже уровня себестоимости, так как перевозки на Дальний Восток «несут в себе исключительно социальную значимость».

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов сообщил «РИА Новости», что Дмитрий Медведев согласовал «Аэрофлоту» продление плоских тарифов на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%.

В 2020 году перевозки по плоским тарифам, когда цена билета не зависит от времени покупки и сезона полета, будут осуществляться авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» между Москвой и следующими городами:

Владивосток;

Хабаровск;

Южно-Сахалинск;

Петропавловск-Камчатский;

Магадан.

При этом стоимость билета на рейсы «Аэрофлота» в один конец составит 15,66 тыс. руб., туда-обратно — 26,1 тыс. руб., а на рейсы «России» — 13,77 тыс. руб. и 22,95 тыс. руб. соответственно. Рейсы по маршруту Москва — Магадан по плоским тарифам будет выполнять только «Россия».