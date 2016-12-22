Глава ВТБ оценил объем вложений в создаваемую со Сбербанком авиакомпанию

Глава ВТБ Андрей Костин раскрыл подробности плана создания новой региональной компании, в котором помимо его банка также участвует Сбербанк. По словам банкира, пока речь идет о работе над концепцией

Андрей Костин (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

ВТБ и Сбербанк собираются создать региональную авиакомпанию, которая позволит совершать перелеты между городами минуя Москву. Эту информацию в интервью «РИА Новости» подтвердил глава ВТБ.

По словам Андрея Костина, сама идея принадлежит Герману Грефу. «А я ее активно поддержал», — сказал он. Глава ВТБ опроверг информацию «Ведомостей», что заниматься созданием перевозчика им поручили в правительстве.

Костин указал, что банки пока не предлагали кабинету министров участвовать в проекте, хотя партнерство с государством он считает необходимым. «Без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной», — сказал глава ВТБ, уточнив, что оценивает будущие инвестиции в проект в размере не менее $1 млрд. На эти деньги банки закупят самолеты, которые предоставят через лизинг операторам.

Глава ВТБ также указал, что пока речь идет о работе над концепцией и поиске операторов. При этом банки не исключают, что новый перевозчик может быть создан на базе одной из действующих компаний. «Аэрофлот» уже отказался от этого дела», — признался он.

Кроме того, Костин допустил, что для новой авиакомпании будут закупать зарубежные самолеты, «потому что многие наши аэропорты не подходят для российских». «Но это все в проработке», — добавил он.

О планах ВТБ и Сбербанка создать нового перевозчика «Ведомости» сообщили 18 октября со ссылкой на свои источники. Издание утверждало, что запланированный пассажиропоток — 6–10 млн человек в год. Это автоматически сделает новую авиакомпанию одной из крупнейших в стране.

В мае президент России Владимир Путин поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%. В сентябре стало известно, что для реализации указа Росавиация попросит 166 млрд руб. только на реконструкцию региональных аэропортов.