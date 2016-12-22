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АвтоВАЗ не откажется от алюминия UC Rusal
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АвтоВАЗ не откажется от алюминия UC Rusal
Бизнес, 13:17
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АвтоВАЗ не откажется от алюминия UC Rusal
АвтоВАЗ принял решение продолжать сотрудничество с попавшей под американские санкции UC Rusal. Ранее крупнейший российский автоконцерн планировал сменить поставщика
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ принял решение продолжать сотрудничество с алюминиевой компанией Олега Дерипаски UC Rusal, вне зависимости от того, снимут с нее санкции или нет. Об этом корреспонденту РБК рассказал вице-президент Group Renault (контролирует АвтоВАЗ через СП с «Ростехом») и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«Сегодня генеральная линия для компании — оставаться с UC Rusal. Конечно, будет более понятно, если компания перестанет контролироваться санкционным лицом. Но, в любом случае, я думаю, мы найдем какое-то решение, чтобы продолжать сотрудничество с UC Rusal», — заявил он. В конце мая он говорил РБК, что АвтоВАЗ начал поиск альтернативных компании Дерипаски поставщиков алюминия.

Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены минфином США 6 апреля. Согласно специальной генеральной лицензии, американским и иностранным компаниям необходимо завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября 2018 года.

Минфин допустил снятие ограничений со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако источники РБК рассказывали, что переговоры UC Rusal с минфином США идут сложно: по их данным, Дерипаска не согласился с выдвинутыми американским ведомством условиями вывода компании из-под санкций, назвав их лишенными экономического смысла.

У UC Rusal заканчивается срок действия контрактов на поставку алюминиевой продукции за рубеж. Если с компании не снимут санкции, уже в сентябре-октябре она будет вынуждена останавливать производства, рассказали источники РБК в августе.

В прошлом году компания Дерипаски произвела 3,7 млн т первичного алюминия, из этого объема на экспорт реализовала около 80%. Чтобы поддержать UC Rusal, правительство разработало «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности в стране до 2023 года, но каких-то конкретных мер пока не принято.

«Правительство принимает меры по минимизации негативных последствий административных барьеров, которые создаются американскими санкциями. Прежде всего путем поддержания спроса на продукцию соответствующих компаний на внутреннем рынке, повышения для них доступности к финансовым ресурсам», — говорил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность.

​Доля Renault в Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и Renault), который владеет 83,53% АвтоВАЗа, составляет 61,1%.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «АвтоВАЗ»
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