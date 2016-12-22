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Санкции США помешают UC Rusal заключить новые контракты на 2019 год
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Санкции США помешают UC Rusal заключить новые контракты на 2019 год
Бизнес, 18:35
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Санкции США помешают UC Rusal заключить новые контракты на 2019 год
У UC Rusal заканчивается срок действия контрактов на поставку алюминиевой продукции за рубеж. Если с компании не снимут санкции, уже в сентябре-октябре она будет вынуждена останавливать производства, рассказали источники РБК
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Срок контрактов UC Rusal на поставку алюминия зарубежным потребителям завершается 1 октября, рассказал РБК источник, близкий к компании, и подтвердил источник, знакомый с условиями этих контрактов. «Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся и с 1 октября вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия», — сказал он.

Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

О том, что у UC Rusal в сентябре—ноябре происходит контрактация на 2019 год, в среду сообщило рейтинговое агентство Fitch. Аналитики Fitch предупредили, что, оставаясь под санкциями США, UC Rusal не сможет заключать новые сделки на поставку алюминиевой продукции.

«Производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября», — замечает источник на одном из предприятий UC Rusal. В такой ситуации компания будет вынуждена законсервировать не только ставшее невостребованным из-за санкций производство Надвоицкого алюминиевого завода, выпускающего металл только для США, но и мощности тех производств, которые выпускают алюминиевую продукцию для других зарубежных рынков, добавляет другой собеседник РБК.

UC Rusal законсервирует завод из-за санкций
Бизнес

«С учетом того что на экспорт UC Rusal до санкций продавал порядка 80% своей продукции (общий объем производства в 2017 году 3,7 млн т. — РБК), ситуация может быть катастрофической не только для предприятий компании по всему миру, но и для всего глобального рынка алюминия», — предупредил он. UC Rusal — крупнейший за пределами Китая поставщик алюминия.

Агентство Fitch в обзоре, опубликованном в среду, 8 августа, проанализировало два сценария для мирового рынка алюминия: если UC Rusal останется под санкциями США (No Resolution Case) и если их отменят (Resolution Case). При первом варианте цены на металл превысят $3 тыс. за тонну в 2019 году и на рынке образуется дефицит в 600 тыс. т, который будет нарастать в 2020–2021 годах (сейчас цена на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов составляет около $2,1 тыс. за тонну). При втором варианте рынок нормализуется и будет сбалансированным в 2019 году.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля. В министерстве позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если он откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил 26 июля, что «цель [санкций] состояла в том, чтобы изменить поведение олигарха». ​Он также отметил, что министерство ведет «про​дуктивную дискуссию» с UC Rusal о снятии ограничений. Ранее Мнучин говорил, что основная цель санкций — вынудить Дерипаску отказаться от контроля над компанией, а задачи «разорить UC Rusal» ведомство не ставило.

Однако источники РБК на прошлой неделе рассказали, что переговоры UC Rusal с Минфином США идут сложно: по их данным, Дерипаска не согласился с выдвинутыми американским ведомством условиями вывода компании из-под санкций, назвав их лишенными экономического смысла. «Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США. — РБК)», — предположил источник РБК, не раскрыв содержания предложений американского Минфина.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
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