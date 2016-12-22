Дерипаска не согласился с условиями OFAC по выводу Rusal из-под санкций

Основной акционер алюминиевой компании посчитал условия Минфина США кабальными, говорят источники, знакомые с переговорной позицией Олега Дерипаски

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основной акционер UC Rusal Олег Дерипаска не согласился с выдвинутыми американским Минфином условиями вывода алюминиевой компании из-под санкций, рассказал РБК источник, осведомленный о ситуации на переговорах. «Условия, выдвигаемые OFAC (отвечающее за применение санкций подразделение Минфина США. — РБК), неприемлемы и лишены экономического смысла, согласиться на них не представляется возможным», — сообщил он.

Эту информацию подтвердил источник РБК в правительстве. Он назвал позицию OFAC «неконструктивной», а выдвинутые американцами условия «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными». «Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC», — предположил источник РБК, не раскрыв содержания предложений Минфина США.

Ранее о том, что Дерипаска счел неприемлемыми условия OFAC, cообщил источник Bloomberg, знакомый с позицией предпринимателя.

Представитель UC Rusal отказался от комментариев. РБК направил запрос в OFAC.

Санкции против Дерипаски и его компаний были введены Минфином США в апреле. В министерстве позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если он откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил 26 июля, что «цель [санкций] состояла в том, чтобы изменить поведение олигарха». Он отметил, что министерство ведет «продуктивную дискуссию» с UC Rusal по снятию ограничений.

Предложенный компанией план вывода из-под санкций известен как план лорда Грегори Баркера, возглавившего совет директоров En+.

План Баркера содержит три пункта. Это снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50% (сейчас у предпринимателя 70% акций компании, через En+ он, по сути, контролирует UC Rusal), его исключение из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещение в них представителей Дерипаски абсолютным большинством независимых директоров. Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и дал письменные заверения, что не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal, указано в материалах компании Mercury, которая лоббирует интересы Дерипаски в США. К тому же UC Rusal покинули гендиректор Александра Бурико и семь членов совета, номинированных российским бизнесменом. En+ покинул аффилированный с Дерипаской гендиректор Максим Соков.

В конце июля Баркер попросил у OFAC дополнительное время для завершения плана, и ведомство просьбу удовлетворило, предоставив новую лицензию. Целью плана является снижение по требованию Минфина США доли Дерипаски и членов его семьи в капитале En+. План Баркера предполагает, что она должна быть передана в управление организациям или доверительным управляющим, которых согласует Минфин США. Процесс передачи активов в августе и сентябре будут контролировать как минимум два юриста, кандидатуры которых также должны получить одобрение OFAC, сообщала Mercury. Кроме того, по плану еще предстоит избрать полностью независимый совет директоров En+ и завершить сделку с Glencore, которая в конце 2017 года согласилась обменять 8,75% UC Rusal на долю в En+.