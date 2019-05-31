Суд решил взыскать с компании Босова ₽600 млн за незаконную добычу угля

Суд признал правоту Росприроднадзора в споре с Арктической горной компанией о добыче угля на Таймыре. Компанию оштрафовали за незаконную добычу антрацита, хотя АГК пыталась доказать, что проверка Росприроднадзора была незаконной

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С Арктической горной компании (АГК, входит в «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева) взыщут штраф в размере 600,4 млн руб. за вред, причиненный природе. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, который рассматривал давний спор Росприроднадзора и АГК о добыче угля на Таймыре.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания» в пользу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сумму вреда, причиненного недрам, в размере 600 478 760 руб. 79 коп.», — говорится в резолютивной части решения суда, опубликованного на сайте Арбитражного суда Московской области (pdf).

АГК с 19 декабря 2014 года владела лицензией на геологоразведку на участке реки Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года на этом участке компания открыла Малолемберовское месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Как ранее поясняли РБК эксперты, наличие лицензии на поиск и оценку запасов угля (геологоразведку) не дает ее владельцу права на добычу, для этого необходимо отдельное разрешение.

Однако в сентябре 2016 года после проверки этого участка Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной — без проектной документации — добыче каменного угля марки антрацит. Спустя полгода ведомство потребовало возместить причиненный незаконной добычей вред в размере 2,1 млрд руб.

АГК обратилась в суд, чтобы добиться признания внеплановой проверки Росприроднадзора незаконной, однако суд отклонил иск компании и ее апелляционную жалобу.