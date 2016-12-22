Арестованные из-за дела братьев Магомедовых счета НМТП разблокировали

Теперь совет директоров НМТП проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов. На этой новости акции порта подскочили на 8%

Новороссийский морской торговый порт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и его дочерних компаний был снят 28 июня, следует из отчета НМТП по МСФО, опубликованного в пятницу.

Арест был наложен в рамках уголовного дела в отношении Зиявудина Магомедова, владельца группы «Сумма», которая владеет 25-процентным пакетом НМТП. Из-за этого совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год.

В пятницу 29 июня на собрании акционеров генеральный директор порта Сергей Киреев сказал, что, как только будет снят арест с активов компании, совет директоров объявит внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов. «Будет объявлено внеочередное собрание, на котором будет только один вопрос — о распределении прибыли и выплате дивидендов», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

На новостях о снятии ареста акции НМТП подскочили на 8%, однако затем немного скорректировались.

31 марта Зиявудина ​Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артура Максидова арестовали по подозрению в создании или участии в преступном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а также растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Все обвинения они отвергают. 28 мая Тверской суд продлил им арест до 5 августа.

Сразу же после ареста стало известно, что у группы сорвалась сделка по продаже «Транснефти» 25% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). «У нас все было готово, все материалы были согласованы. Но жизнь есть жизнь, обстоятельства потребовали притормозить», — говорил глава «Транснефти» Николай Токарев. Он подчеркивал, что госкомпания не отказывается от сделки.

Группа НМТП — российский портовый оператор, крупнейший по объему грузооборота. По итогам 2017 года грузооборот группы составил 144 млн т, то есть 18% от общего объема перевалки российских портов. Группе принадлежат терминалы в порту Новороссийска, Приморска и Балтийска. НМТП подконтролен Novoport Holding (50,1% акций), которым на паритетных условиях владеют «Транснефть» и «Сумма». «Транснефть» через «Транснефть-Сервис» владеет также 10,5% НМТП, еще 20% — у Росимущества (остальные акции — у миноритариев).

