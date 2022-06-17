В России возникли проблемы с активацией смартфонов Samsung

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
ЦБ увидел санкционные риски для российского центра учета валюты Финансы, 14:52
Выступление Путина на ПМЭФ. Прямая трансляция Политика, 14:50
Бочкарев сообщил об опережении графика по вводу недвижимости в Москве Город, 14:50
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 14:46
Как выглядит ПМЭФ с дрона. Видео Экономика, 14:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:43
Зеленский поблагодарил ЕК за рекомендацию статуса кандидата в ЕС Украине Экономика, 14:42
Силуанов оценил избыточную массу валюты, давящую на курс рубля Экономика, 14:36
Борисов не исключил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов Политика, 14:32
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:23
Лукашенко заявил о желании «красиво выкрутиться» из ситуации с санкциями Политика, 14:17
ЦБ сообщил об обсуждении механизма страхования частных инвестиций Инвестиции, 14:11
Минпромторг заявил о большом числе желающих выкупить активы IKEA в России Бизнес, 14:11
Незаметный убийца зрения: чем опасна глаукома и как ее лечат Pro, 14:11

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

В России возникли проблемы с активацией смартфонов Samsung

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, многие смартфоны Samsung в России, ввезенные по параллельному импорту, невозможно активировать, так как они «залокированы» на конкретного оператора страны для продажи
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россияне столкнулись с проблемами при активации смартфонов Samsung, поставленных в рамках параллельного импорта. Об этом РБК рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Заработал параллельный импорт. Компании, которые раньше не занимались электроникой, стали ее ввозить. Проблема в том, что они не профессионалы и покупают операторские аппараты, которые «залокированы» на конкретного оператора из той страны, в которой предназначались продажи. Тот же Samsung их разблокировать не может, это нужно делать у оператора», — заявил Муртазин.

По его словам, такие аппараты стоят дешевле, поэтому многие импортеры надеются на этом заработать. «Возникает проблема, что разблокировать их нельзя, надо заплатить $100 за разблокировку. Продавцы всеми правдами и неправдами эти смартфоны пытаются «всучить» покупателям», — отметил эксперт.

При этом, если человек купил неоператорский смартфон Samsung где-то в другой стране, в России он будет работать. Различие только в том, что не будет гарантии, уточнил Муртазин.

Представитель Wildberries сообщил, что их покупатели не столкнулись с такой проблемой, так как на площадке «реализуются только устройства, предназначенные для использования в странах ЕАЭС».

Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «МегаФона» отказались от комментариев. РБК направил запросы в Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», AliExpress Россия, МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).

Читайте на РБК Pro
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию
Инструкции

Магазины оценили объем запасов техники Apple и Samsung
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее о том, что россияне столкнулись с проблемами при активации смартфонов Samsung, поставленных по параллельному импорту, сообщали «Известия» со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС.

В Mobile Research Group подсчитали, что эта проблема затронула примерно 20% ввозимых в Россию смартфонов Samsung (до 50 тыс. устройств). Решить проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя.

«Для этого надо привезти аппарат, заплатить 5 тыс. руб. и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки», — объяснил источник издания.

В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список вошли электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, а также техника Apple и Samsung.

При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, власти США ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции. По ним американские компании должны получать лицензии на экспорт в Россию электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и другой продукции. После этого американская Apple заявила о приостановке поставок продукции в Россию и ограничении работы сервисов компании, в том числе платежной системы Apple Pay. Затем поставки смартфонов, чипов и бытовой электроники приостановили южнокорейская Samsung и ряд других компаний.

Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов по итогам 2021 года с долей 32,1%, оценивала МТС. Apple была третьей (15,2%), на втором месте — китайская Xiaomi с суббрендом Poco (29,1%). В конце марта один из собеседников РБК на рынке указывал, что приостановка поставок Samsung в Россию приведет к тому, что компания потеряет позицию лидера, ее потеснят китайские бренды.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
samsung параллельный импорт смартфоны блокировка

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Магазины оценили объем запасов техники Apple и Samsung
Технологии и медиа
Роспатент аннулировал мешавший продаже смартфонов Samsung патент
Технологии и медиа
Samsung приостановил экспорт в Россию из-за логистических трудностей
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter