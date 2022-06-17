В России возникли проблемы с активацией смартфонов Samsung
Россияне столкнулись с проблемами при активации смартфонов Samsung, поставленных в рамках параллельного импорта. Об этом РБК рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Заработал параллельный импорт. Компании, которые раньше не занимались электроникой, стали ее ввозить. Проблема в том, что они не профессионалы и покупают операторские аппараты, которые «залокированы» на конкретного оператора из той страны, в которой предназначались продажи. Тот же Samsung их разблокировать не может, это нужно делать у оператора», — заявил Муртазин.
По его словам, такие аппараты стоят дешевле, поэтому многие импортеры надеются на этом заработать. «Возникает проблема, что разблокировать их нельзя, надо заплатить $100 за разблокировку. Продавцы всеми правдами и неправдами эти смартфоны пытаются «всучить» покупателям», — отметил эксперт.
При этом, если человек купил неоператорский смартфон Samsung где-то в другой стране, в России он будет работать. Различие только в том, что не будет гарантии, уточнил Муртазин.
Представитель Wildberries сообщил, что их покупатели не столкнулись с такой проблемой, так как на площадке «реализуются только устройства, предназначенные для использования в странах ЕАЭС».
Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «МегаФона» отказались от комментариев. РБК направил запросы в Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», AliExpress Россия, МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).
Ранее о том, что россияне столкнулись с проблемами при активации смартфонов Samsung, поставленных по параллельному импорту, сообщали «Известия» со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС.
В Mobile Research Group подсчитали, что эта проблема затронула примерно 20% ввозимых в Россию смартфонов Samsung (до 50 тыс. устройств). Решить проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя.
«Для этого надо привезти аппарат, заплатить 5 тыс. руб. и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки», — объяснил источник издания.
В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список вошли электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, а также техника Apple и Samsung.
При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, власти США ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции. По ним американские компании должны получать лицензии на экспорт в Россию электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и другой продукции. После этого американская Apple заявила о приостановке поставок продукции в Россию и ограничении работы сервисов компании, в том числе платежной системы Apple Pay. Затем поставки смартфонов, чипов и бытовой электроники приостановили южнокорейская Samsung и ряд других компаний.
Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов по итогам 2021 года с долей 32,1%, оценивала МТС. Apple была третьей (15,2%), на втором месте — китайская Xiaomi с суббрендом Poco (29,1%). В конце марта один из собеседников РБК на рынке указывал, что приостановка поставок Samsung в Россию приведет к тому, что компания потеряет позицию лидера, ее потеснят китайские бренды.