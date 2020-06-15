Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

В подписанном компаниями дополнении к Ямальскому контракту утверждена новая формула расчета цены на газ. Теперь польская сторона ждет, что «Газпром» до 1 июля погасит переплату PGNiG в размере $1,5 млрд

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Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и «Газпром» подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). Об этом со ссылкой на PGNiG сообщает Forsal.

В дополнение к соглашению утверждена новая формула расчета цены, по которой стоимость газа будет рассчитана с 1 ноября 2014 года, как ранее постановил Стокгольмский арбитраж.

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.

В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.

РБК направил запрос в «Газпром» и «Газпром экспорт».