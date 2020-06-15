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Бизнес ,  
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Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

В подписанном компаниями дополнении к Ямальскому контракту утверждена новая формула расчета цены на газ. Теперь польская сторона ждет, что «Газпром» до 1 июля погасит переплату PGNiG в размере $1,5 млрд
Газпром GAZP ₽192,85 -1,98% Купить
Фото: Czarek Sokolowski / AP
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и «Газпром» подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). Об этом со ссылкой на PGNiG сообщает Forsal.

В дополнение к соглашению утверждена новая формула расчета цены, по которой стоимость газа будет рассчитана с 1 ноября 2014 года, как ранее постановил Стокгольмский арбитраж.

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.

В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.

РБК направил запрос в «Газпром» и «Газпром экспорт».

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Фото: Katarina Stoltz / Reuters

Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, рассчитан до 2022 года с возможностью продления. Cоглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год. В прошлом году польская сторона объявила, что в конце 2022 года расторгнет контракт. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также за счет строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

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Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

30 марта текущего года Стокгольмский арбитраж признал, что цена газа в Ямальском контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. В соответствии с решением суда PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». В конце мая «Газпром» и «Газпром экспорт» подали в суд округа Свеа (Швеция) апелляцию на решение арбитражного трибунала. Глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил РБК, что в 2018 году компании также обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству.

Авторы: Виктория Полякова, Михаил Юшков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром», PGNiG, цена на газ
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