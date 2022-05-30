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Война санкций ,  
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Нидерландская GasTerra отказалась платить за российский газ рублями

В нидерландской компании сообщили, что в ответ на ее отказ платить за газ по новой схеме «Газпром» объявил о прекращении поставок с 31 мая. О возможной остановке импорта газа также предупредила датская Orsted
«Газпром» GAZP ₽300,8 +2,14% Купить
Фото: gasterra.nl
Фото: gasterra.nl

Нидерландский газовый трейдер GasTerra не будет выполнять требования «Газпрома» о переходе на новую схему оплаты топлива, заявила компания.

Новые условия покупки российского газа в рублях могут привести к нарушению введенных Евросоюзом санкций, к тому же «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты», считают в GasTerra.

По мнению компании, открытие счетов в российском банке и «контроль над ними со стороны российского режима» представляют слишком большой риск.

В GasTerra заявили, что в ответ «Газпром» объявил о прекращении поставок. «Это означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, завершения действия контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении. Нидерландская компания заявила, что готова к этому.

РБК направил запрос в «Газпром».

Власти Нидерландов запретили компаниям платить за газ рублями
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Фото:Eva Plevier / Reuters

В соответствии с новой схемой оплаты газа, которая действует с апреля, иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Британию и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.

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В середине апреля власти Нидерландов заявили, что не разрешают компаниям страны принять эти условия, так как они, по мнению Амстердама, нарушают санкции ЕС. В королевстве сообщили, что подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ.

Также сегодня отказ платить за российский газ по новой схеме подтвердила датская Orsted, сообщив, что готовится к прекращению поставок из России с 31 мая.

Ранее условия России отказались выполнять Болгария, Польша и Финляндия, поставки в эти страны были остановлены. 27 мая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС разрабатывает «запасной план» на случай полного прекращения импорта из России.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Тимофей Дзядко
Нидерланды Газпром поставки газа рубли
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