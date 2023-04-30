Турция анонсировала «большую новость о нефти» в ближайшее время

Турция добывает около 7% от объема необходимой ей нефти. В прошлом году Эрдоган объявил об обнаружении месторождения с запасами в 150 млн барр. По словам министра энергетики, скоро можно ожидать еще новостей о нефти

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Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез анонсировал «большую новость» о нефти, передает Milliyet.

«Очень скоро мы сможем сообщить большую новость о нефти», — сказал Донмез. При этом он не уточнил, где именно найдена нефть и каковы ее запасы.

В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в провинции Мардин на юго-востоке страны обнаружено месторождение нефти с запасами в 150 млн барр. «Стоимость этих запасов, которые являются одними из десяти крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году, составляет примерно $12 млрд», — отмечал Эрдоган.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa в начале апреля сообщало, что на фоне западных санкций Россия в основном переориентировала поставки своей сырой нефти: уже в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта. Оставшиеся 9% экспорта сырой нефти пришлось на страны ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Турцию, отмечает агентство. При этом экспорт в Турцию упал в прошлом месяце с уровня 243 тыс. барр. в сутки в феврале до 59,89 тыс. барр. в марте.

Евросоюз и страны G7 в декабре ввели потолок цен на российскую нефть, в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. Российские власти считают санкции незаконными. В качестве ответной меры Россия запретила поставлять нефть странам, установившим потолок цен.

Между тем в Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости, сообщал в декабре Reuters. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

Советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее говорил, что потолок цен на нефть «работает хорошо» и энергоресурсы из России продаются ниже предельных цен. В конце марта Bloomberg сообщал, что большинство членов G7 против снижения потолка цен, Брюссель также считает действующий потолок эффективным.



