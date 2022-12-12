В Турции открыли нефтяное месторождение с запасами 150 млн барр.
Месторождение нефти с запасами 150 млн барр. обнаружено на юго-востоке Турции в районе горы Габар. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства, сообщает TRT.
«Мы обнаружили 150 млн [барр.] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар <...> Стоимость этих запасов, которые являются одними из десяти крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году, составляет примерно $12 млрд», — сказал Эрдоган.
Ранее T24 писал, что министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявлял о цели Turkish Petroleum достичь ежедневного производства 100 тыс. барр. в течение одного-двух лет. Он также добавил, что Турция стремится стать «центром газовой торговли, где определяется базовая цена на газ в регионе».
Согласно раскрытым в конце ноября внешнеторговым данным Турецкого института статистики (Turkstat), ввоз в Турцию российского минерального топлива (уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ) в октябре 2022 года составил $3,71 млрд — на четверть ниже, чем в сентябре (почти $5 млрд). В целом импорт в Турцию товаров из России в октябре составил чуть менее $5 млрд, а за январь—октябрь — почти $50 млрд.
5 декабря вступил в силу введенный странами G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралией, Норвегией и Евросоюзом потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Целью ограничения страны назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.