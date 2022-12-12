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В Турции открыли нефтяное месторождение с запасами 150 млн барр.

Эрдоган сообщил об обнаружении в Турции месторождения нефти с запасами 150 млн барр.
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Месторождение нефти с запасами 150 млн барр. обнаружено на юго-востоке Турции в районе горы Габар. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства, сообщает TRT.

«Мы обнаружили 150 млн [барр.] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар <...> Стоимость этих запасов, которые являются одними из десяти крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году, составляет примерно $12 млрд», — сказал Эрдоган.

Ранее T24 писал, что министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявлял о цели Turkish Petroleum достичь ежедневного производства 100 тыс. барр. в течение одного-двух лет. Он также добавил, что Турция стремится стать «центром газовой торговли, где определяется базовая цена на газ в регионе».

Согласно раскрытым в конце ноября внешнеторговым данным Турецкого института статистики (Turkstat), ввоз в Турцию российского минерального топлива (уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ) в октябре 2022 года составил $3,71 млрд — на четверть ниже, чем в сентябре (почти $5 млрд). В целом импорт в Турцию товаров из России в октябре составил чуть менее $5 млрд, а за январь—октябрь — почти $50 млрд.

5 декабря вступил в силу введенный странами G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралией, Норвегией и Евросоюзом потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Целью ограничения страны назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

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