Аналитики зафиксировали снижение числа увольнений в малом бизнесе

По данным аналитиков «Бухсофт-Онлайн», в апреле количество увольнений в этом секторе снизилось на 57% по сравнению с мартом. Авторы исследования связывают это с тем, что собственники бизнеса могут бояться исков от сотрудников

В апреле 2020 года количество уволенных сотрудников в секторе малого бизнеса упало на 57% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Бухсофт-Онлайн» (бухгалтерская программа для малого бизнеса, входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»). Они изучили данные 72 тыс. российских компаний, которые относятся к этому сегменту.

По мнению авторов исследования, показатели за апрель отражают «выжидательную» позицию собственников бизнеса, которые могут опасаться судебных исков со стороны сотрудников.

В марте, согласно данным исследования, было уволено на 10% больше сотрудников, чем месяцем ранее.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции повлияла и на прием на работу, следует из отчета аналитиков. Так, в марте число новых трудовых договоров, которые заключили компании малого бизнеса, снизилось на 8% по сравнению с февралем. В апреле на работу приняли на 60% меньше новых сотрудников, чем в марте.