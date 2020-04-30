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Аналитики зафиксировали снижение числа увольнений в малом бизнесе

По данным аналитиков «Бухсофт-Онлайн», в апреле количество увольнений в этом секторе снизилось на 57% по сравнению с мартом. Авторы исследования связывают это с тем, что собственники бизнеса могут бояться исков от сотрудников

В апреле 2020 года количество уволенных сотрудников в секторе малого бизнеса упало на 57% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Бухсофт-Онлайн» (бухгалтерская программа для малого бизнеса, входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»). Они изучили данные 72 тыс. российских компаний, которые относятся к этому сегменту.

По мнению авторов исследования, показатели за апрель отражают «выжидательную» позицию собственников бизнеса, которые могут опасаться судебных исков со стороны сотрудников.

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Фото: Артем Житенев / ТАСС

В марте, согласно данным исследования, было уволено на 10% больше сотрудников, чем месяцем ранее.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции повлияла и на прием на работу, следует из отчета аналитиков. Так, в марте число новых трудовых договоров, которые заключили компании малого бизнеса, снизилось на 8% по сравнению с февралем. В апреле на работу приняли на 60% меньше новых сотрудников, чем в марте.

По данным исследования, в апреле по сравнению с мартом число сотрудников, которые получили какие-либо выплаты (аванс, отпускные, больничные, командировочные и так далее) снизилось на 38% (в марте по отношению к февралю — на 4%). В этом месяце сумма, которую выплатили компании, снизилась на 47,6%. Как отмечают аналитики, малые организации отложили либо отменили выплаты почти половине сотрудников, а по сравнению с февралем их объем сократился в три раза.

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28 апреля глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что, согласно опросу ТПП, адаптироваться к работе в условиях коронавирусной инфекции в России смогли только 13% представителей малого и среднего бизнеса. Он также отметил, что большинство респондентов (70%) не увольняют сотрудников.

Правительство России приняло два пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, в соответствии с ними малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может претендовать на гранты для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. По оценке кабмина, по состоянию на 17 апреля общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн руб.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: малый бизнес, коронавирус
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