Аналитики зафиксировали снижение числа увольнений в малом бизнесе
В апреле 2020 года количество уволенных сотрудников в секторе малого бизнеса упало на 57% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Бухсофт-Онлайн» (бухгалтерская программа для малого бизнеса, входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»). Они изучили данные 72 тыс. российских компаний, которые относятся к этому сегменту.
По мнению авторов исследования, показатели за апрель отражают «выжидательную» позицию собственников бизнеса, которые могут опасаться судебных исков со стороны сотрудников.
В марте, согласно данным исследования, было уволено на 10% больше сотрудников, чем месяцем ранее.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции повлияла и на прием на работу, следует из отчета аналитиков. Так, в марте число новых трудовых договоров, которые заключили компании малого бизнеса, снизилось на 8% по сравнению с февралем. В апреле на работу приняли на 60% меньше новых сотрудников, чем в марте.