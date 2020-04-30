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«Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы

Авиакомпании смогут компенсировать простой парка за счет доставок с AliExpress — такое предложение им сделала Cainiao Network, «дочка» Alibaba Group. Но рентабельность обеспечит только загрузка и обратных рейсов в Китай
Аэрофлот AFLT ₽76,5 +1,41% Купить
Фото: Tian Jianchuan / XinHua / Global Look Press
Фото: Tian Jianchuan / XinHua / Global Look Press

Китайская логистическая компания Cainiao Network («дочка» Alibaba Group) планирует организовать сотрудничество с российскими пассажирскими авиакомпаниями, рассказал РБК источник среди крупнейших перевозчиков. С их помощью предполагается перевозка товаров с AliExpress, в том числе в салонах лайнеров, сообщил собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров.

Что предлагает Alibaba

Представитель Cainiao подтвердил РБК информацию о намерениях компании, но назвать потенциальных партнеров среди перевозчиков отказался. «Сейчас мы плотно сотрудничаем с «Почтой России» (оператор обеспечивает более 80% всех посылок с AliExpress), используя ее грузовые самолеты. Но рассматриваем и пассажирские авиакомпании для доставки товаров с AliExpress в новые регионы и города», — уточнил собеседник.

По словам источника РБК, знакомого с ходом переговоров, в качестве партнеров рассматриваются авиакомпании, получившие в условиях кризиса разрешение на перевозку грузов в салоне. В частности, по его словам, ведутся переговоры с S7. Росавиация разрешила такие полеты также «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям», Nordwind Airlines, «России», Azur Air, «Икару» и Royal Flight. Ведутся ли переговоры и с этими перевозчиками, источник РБК уточнить не смог.

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Фото: Regis Duvignau / Reuters

РБК направил запрос в указанные авиакомпании.

Cainiao в ноябре прошлого года арендовала семь грузовых самолетов «Почты России». Представитель китайского перевозчика допустил и аренду как вариант сотрудничества с авиакомпаниями, оговорившись, что все зависит от необходимостей Cainiao и возможностей авиакомпании. О сроках, по его словам, пока говорить рано. Сейчас компания оценивает опыт Израиля, где с апреля грузы с AliExpress перевозит Hainan airlines. «Сотрудничество может быть эффективным для обеих сторон: как для авиакомпаний и потребителей, так и для китайских производителей, нуждающихся в дополнительных каналах для доставки после вспышки коронавируса», — выразил надежду представитель Cainiao.

Семь авиакомпаний получили право на перевозку грузов в салоне самолетов
Экономика
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Согласно последнему прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка веб-торговли, включая трансграничную, в 2019-м оценивался в 2,17 трлн руб. В 2018-м (тогда рынок составлял 1,66 трлн руб.) более 50% затрат россиян в интернете пришлись на китайские онлайн-магазины, они же обеспечили 92% всех посылок, оформленных у иностранных продавцов. По данным президента АКИТ Артема Соколова, массовых проблем с поставками товаров в трансграничной торговле и, в частности, из Китая нет. Есть отдельные случаи, как небольшой дефицит техники Apple, однако китайские фабрики постепенно восстанавливают свою работу, а компании делают заказы на будущие поставки. «Проблема в том, что основные категории в трансграничной торговле — это непродовольственные товары, по большей части электроника и мелкая бытовая техника, одежда и обувь. Сейчас на эти позиции снизился спрос примерно на 25%. Потребители переключились на товары повседневного спроса, детский ассортимент, включая игры, спортивные товары и товары для животных», — объясняет Соколов.

Есть ли выгода для пассажирских авиакомпаний

Авиационная отрасль по всему миру находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта. Еще до полного запрета, когда авиакомпании могли летать в столичные зарубежные города, перевозчики получали не менее 500 млн руб. убытков в сутки. Всего они потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитали аналитики Bain & Company.

По оценке владельца S7 Владислава Филева, пассажиропоток по итогам кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн человек в год, а само авиасообщение восстановится только к апрелю 2021 года. «Этот год получился кардинально другим. И перевозчики не успели получить деньги ни в марте, ни в апреле и дальше уже не будут получать», — предупредил топ-менеджер. Он подчеркнул, что для поддержания отрасли от государства требуется 350–400 млрд руб. на всех, но шансы получить эти выплаты близки к нулю.

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Бизнес
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для поддержания операционной деятельности российские авиакомпании занялись грузовыми перевозками в начале апреля, делая упор в основном на доставку медицинских товаров. Такие перевозки, в частности, совершает S7 с 18 апреля. Представитель Nordwind сообщил РБК, что компания получила разрешение на такие перевозки (доставка средств индивидуальной защиты в салоне) неделю назад. С начала апреля чартерная компания перевозит медицинские изделия и в багажниках: из Китая в Германию, Англию, Францию и другие европейские страны.

Сотрудник одной из чартерных авиакомпаний усомнился в эффективности сотрудничества с Alibaba: «Торговой площадке важен поток и, значит, низкая удельная стоимость доставки, а мы берем сейчас, наоборот, то, что позволит получить высокую доходность, чтобы содержать самолеты».

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Авиакомпании важна любая загрузка, даже при околонулевой рентабельности, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Главной проблемой для авиакомпаний является получение попутной загрузки на плече из России в Китай, так как односторонняя загрузка драматически ухудшает экономику рейса», — говорит эксперт. По его словам, авиакомпании, длительное время специализирующиеся на грузовых перевозках, уже наработали клиентуру, обеспечивающую загрузку в оба конца. «Проще в этой ситуации авиакомпаниям, которые взаимодействуют с грузоотправителями, обеспечивающими загрузку рейсов на Дальний Восток, и с правами на прямые рейсы из пунктов на Дальнем Востоке в Китай», — заключил Олег Пантелеев.

Авторы: Мария Кокорева, Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Alibaba, российские авиакомпании, Китай
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