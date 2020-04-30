«Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы

РБК направил запрос в указанные авиакомпании.

Cainiao в ноябре прошлого года арендовала семь грузовых самолетов «Почты России». Представитель китайского перевозчика допустил и аренду как вариант сотрудничества с авиакомпаниями, оговорившись, что все зависит от необходимостей Cainiao и возможностей авиакомпании. О сроках, по его словам, пока говорить рано. Сейчас компания оценивает опыт Израиля, где с апреля грузы с AliExpress перевозит Hainan airlines. «Сотрудничество может быть эффективным для обеих сторон: как для авиакомпаний и потребителей, так и для китайских производителей, нуждающихся в дополнительных каналах для доставки после вспышки коронавируса», — выразил надежду представитель Cainiao.

Согласно последнему прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка веб-торговли, включая трансграничную, в 2019-м оценивался в 2,17 трлн руб. В 2018-м (тогда рынок составлял 1,66 трлн руб.) более 50% затрат россиян в интернете пришлись на китайские онлайн-магазины, они же обеспечили 92% всех посылок, оформленных у иностранных продавцов. По данным президента АКИТ Артема Соколова, массовых проблем с поставками товаров в трансграничной торговле и, в частности, из Китая нет. Есть отдельные случаи, как небольшой дефицит техники Apple, однако китайские фабрики постепенно восстанавливают свою работу, а компании делают заказы на будущие поставки. «Проблема в том, что основные категории в трансграничной торговле — это непродовольственные товары, по большей части электроника и мелкая бытовая техника, одежда и обувь. Сейчас на эти позиции снизился спрос примерно на 25%. Потребители переключились на товары повседневного спроса, детский ассортимент, включая игры, спортивные товары и товары для животных», — объясняет Соколов.

Есть ли выгода для пассажирских авиакомпаний

Авиационная отрасль по всему миру находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта. Еще до полного запрета, когда авиакомпании могли летать в столичные зарубежные города, перевозчики получали не менее 500 млн руб. убытков в сутки. Всего они потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитали аналитики Bain & Company.

По оценке владельца S7 Владислава Филева, пассажиропоток по итогам кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн человек в год, а само авиасообщение восстановится только к апрелю 2021 года. «Этот год получился кардинально другим. И перевозчики не успели получить деньги ни в марте, ни в апреле и дальше уже не будут получать», — предупредил топ-менеджер. Он подчеркнул, что для поддержания отрасли от государства требуется 350–400 млрд руб. на всех, но шансы получить эти выплаты близки к нулю.

Для поддержания операционной деятельности российские авиакомпании занялись грузовыми перевозками в начале апреля, делая упор в основном на доставку медицинских товаров. Такие перевозки, в частности, совершает S7 с 18 апреля. Представитель Nordwind сообщил РБК, что компания получила разрешение на такие перевозки (доставка средств индивидуальной защиты в салоне) неделю назад. С начала апреля чартерная компания перевозит медицинские изделия и в багажниках: из Китая в Германию, Англию, Францию и другие европейские страны.

Сотрудник одной из чартерных авиакомпаний усомнился в эффективности сотрудничества с Alibaba: «Торговой площадке важен поток и, значит, низкая удельная стоимость доставки, а мы берем сейчас, наоборот, то, что позволит получить высокую доходность, чтобы содержать самолеты».

Авиакомпании важна любая загрузка, даже при околонулевой рентабельности, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Главной проблемой для авиакомпаний является получение попутной загрузки на плече из России в Китай, так как односторонняя загрузка драматически ухудшает экономику рейса», — говорит эксперт. По его словам, авиакомпании, длительное время специализирующиеся на грузовых перевозках, уже наработали клиентуру, обеспечивающую загрузку в оба конца. «Проще в этой ситуации авиакомпаниям, которые взаимодействуют с грузоотправителями, обеспечивающими загрузку рейсов на Дальний Восток, и с правами на прямые рейсы из пунктов на Дальнем Востоке в Китай», — заключил Олег Пантелеев.