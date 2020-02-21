Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет

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Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту. Об этом говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По ее прогнозу, из-за вспышки вируса мировой авиационный трафик упадет на 4,7%, что станет первым снижением общего пассажиропотока со времен финансового кризиса 2008 года. Такой сценарий, считает IATA, приведет к тому, что авиакомпании потеряют $29,3 млрд. «Снижение стоимости топлива может помочь компенсировать некоторые денежные потери. Это будет очень трудный год для авиакомпаний», — заявил глава IATA Александр де Жюньяк.

Ассоциация уточняет, что в первую очередь на 13% сократится пассажиропоток у авиакомпаний, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, из-за чего в этом году они лишатся $27,8 млрд. Убытки Китая из-за вспышки вируса, согласно прогнозу, составят $12,8 млрд.

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