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«Дочка» «Сбера» спрогнозировала рост грузовых автоперевозок до ₽3 трлн

Strategy Partners: рынок грузовых автоперевозок может превысить ₽3 трлн в 2030-м
Рынок перевозок грузов автотранспортом в России вырастет, несмотря на западные санкции, и может превысить ₽3 трлн в 2030 году, прогнозирует Strategy Partners. Но для этого надо минимизировать риски, среди которых дефицит техники
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Группа ГАЗ GAZA ₽549,5 +1,2% Купить
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 году достигнет 3,03 трлн руб., что почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го (2,18 трлн руб.). Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners («дочка» «Сбера»), с которым ознакомился РБК.

В прошлом году, несмотря на западные санкции, введенные против России из-за проведения специальной военной операции на Украине, рынок грузовых автоперевозок увеличился в деньгах почти на 6% (в физическом выражении, по данным Росстата, рост был лишь на 0,3%, до 5,51 млрд т). В 2022 году на автомобильный транспорт пришлось около 70% общего объема грузов, отмечал директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов.

Как считали

Рынок автотранспортных грузоперевозок делится на два основных сегмента — с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) и перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL). По данным Strategy Partners, в 2022 году объем сегмента FTL составил почти 1,91 трлн руб. (рост на 5% к 2021-му), сегмента LTL — 270 млрд (+11%). Объем рынка аналитики рассчитывают как сумму выручек автотранспортных компаний России, занимающихся внутренними и международными (без учета транзитных) коммерческими и кэптивными FTL- и LTL-перевозками.

Какие основные факторы роста

Партнер Strategy Partners Анатолий Грек выделяет пять основных драйверов роста рынка автомобильных грузоперевозок:

  • Изменение логистических цепочек и ограниченность пропускной способности железных дорог. Из-за санкций часть традиционных рынков, включая Евросоюз, для российских производителей закрылась. «Те санкции, которые наложили сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране», — говорил глава Минтранса Виталий Савельев в мае 2022 года. В результате в прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок на восток впервые в истории превысил перевозки на запад, заявил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным в феврале 2023 года. При этом прошлым летом дефицит провозных мощностей Восточного полигона (Транссиба и БАМа), по данным вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, превышал 100 млн т. Из-за перегруженности Восточного полигона потребительские грузы будут вытесняться с железной дороги на автотранспорт, и эта тенденция будет усиливаться, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Стоимость железнодорожных перевозок достаточно сильно выросла — на 30% в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2021-го. В этой ситуации автотранспорт стал более конкурентоспособным», — объясняет эксперт. Продолжающаяся структурная переориентация транспортировки ряда грузов, а также смена направления перевозок ряда экспортеров из Европы на Азию добавят позитива рынку грузовых автоперевозок и дальше, в том числе за счет увеличения транспортного плеча, отмечает директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева. Изменения во внешних логистических цепочках и возникновение новых «узких» мест, связанных с проблемами на погранпереходах с Китаем в оба направления, — действительно ключевые драйверы развития рынка, соглашается руководитель направления международных автоперевозок логистического провайдера Noytech Supply Chain Solutions (до июля 2022 года — Kuehne+Nagel) Иван Головко.
  • Рост себестоимости автоперевозок (в том числе из-за дефицита техники) и тарифов. После резкого падения прошлой весной тарифы на FTL-перевозки начали увеличиваться и к концу 2022 года превысили уровень 2021 года, указывают в Strategy Partners, ссылаясь на данные индекса грузоперевозок ATI.SU FTL РФ (на 4 января 2023 года составлял 1475 пунктов), отражающего изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России. При этом в третьем квартале прошлого года средняя цена нового грузового автомобиля составила 8,612 млн руб. (рост на 9% к первому кварталу), подержанного — 3,426 млн руб. (+23%). Обновление парка грузовой техники — один из самых очевидных драйверов роста рынка, говорит представитель автолизинговой компании «Европлан». По его словам, отложенный спрос на новые грузовики копится с 2020 года, когда рынок впервые столкнулся с дефицитом техники. Причем эта ситуация наложилась на «серьезное устаревание» парка российских грузовиков. «Отрасль большая, и она должна работать на качественных производственных средствах. В настоящее время в стране более 41% эксплуатируемых грузовиков — старше 15 лет», — указывал Семенов. В течение 2022 года на российском рынке активно укрепляли свои позиции китайские производители, которые будут и дальше замещать грузовики труднодоступных сегодня марок, продолжает представитель «Европлана». Одновременно развивается параллельный импорт, то есть существуют различные пути приобретения транспорта и сохраняется определенный выбор, замечает он.
  • Продолжающееся «обеление» рынка. «Этот процесс идет каждый год, но с 1 января 2024 года в России вводится электронная транспортная накладная, поэтому 99% рынка станет «белым», — говорит Грек. На рынке работает 41 тыс. компаний, и он очень разрозненный, есть проблемы со сбором НДС и НДФЛ в этой отрасли, отмечала замглавы контрольного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Варвара Бурлевич. По ее словам, служба контролирует около 30% рынка, объем которого в 2021 году составил 5 трлн руб.
  • Развитие рынка продуктового ретейла и e-commerce. Рост оборота сетевой розничной торговли ожидается на уровне 13% ежегодно до 2030 года, указано в исследовании. Аналитики также предсказывают «активный рост» e-commerce на 33% до 2024 года, экспансию торговых сетей в регионы.
  • Инфляция. По итогам 2022 года она составила 11,9% (данные Росстата). Прогноз ЦБ на 2023 год равняется 5–7%, Минэкономразвития — 5,5%.

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Наряду с ростом тарифов с учетом рыночной инфляции и прироста количества тягачей, преимущественно связанного с необходимостью обновления существующего парка, дальнейший рост рынка FTL-перевозок будут определять цифровизация процессов грузоперевозок и последующее развитие платформ с целью повышения прозрачности на рынке и развитие игроками комплементарных услуг, отмечает руководитель практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков. Крупные ИТ-компании уже оцифровали внутригородские грузоперевозки, создали экосистемы и улучшили показатели бизнеса, что привело к повышению количества перевозок в этом сегменте, добавляет директор по развитию «Яндекс.Доставки» Алексей Федотов. Теперь настала очередь цифровизации междугородних перевозок, отмечает он.

Какие есть риски

По оценкам Федотова, если тренд на цифровизацию отрасли продолжится, к 2030 году рынок грузоперевозок может вырасти и до 5 трлн руб. В предыдущие восемь лет объем перевозки грузов автомобильным транспортом фактически стагнировал, замечает представитель института исследований и экспертизы ВЭБа. «В следующие восемь лет мы ожидаем увеличение объемов перевезенных грузов на 10–20%, при этом стоимость перевезенных грузов может увеличиться больше», — считает он. Однако для достижения таких высоких темпов роста рынка автомобильных грузоперевозок необходимо переключение значительного объема груза (особенно высокодоходного) с железной дороги на автодорожную сеть, замечает директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игорь Смирнов.

Рост произойдет в первую очередь, если не возникнет проблем с транспортными средствами (своевременное обновление, работоспособность и т.п.) и не возникнет проблем на границах с сопредельными государствами, добавляет первый вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Горовая. Другие ключевые риски для роста рынка автомобильных грузовых перевозок — высокая стоимость лизинга, а также уход иностранных клиентов из страны, добавляет представитель оператора «Деловые линии». В этой ситуации необходимо максимально повысить эффективность использования текущей техники: загружать ее в выходные дни, сокращать простои, минимизировать порожние пробеги, считает директор по транспортным операциям FM Logistic в России Маргарита Табунова.

Есть также риски низких темпов роста экономики и внутреннего потребления, снижение объемов промышленной продукции в отдельных отраслях, необходимость развития внутренней логистической инфраструктуры, в том числе мультимодальных центров по стыковке с другими видами транспорта, добавляет Смирнов. Ограниченность транспортной инфраструктуры может сдерживать потенциальный рост рынка, соглашается гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. К дополнительным факторам риска можно причислить также увеличение стоимости топлива, накапливающиеся проблемы с водительским персоналом, рост стоимости запасных частей, перечисляет заместитель генерального директора по автомобильным перевозкам транспортно-логистической компании «Траско» Александр Шилинчук. Еще на развитие рынка может негативно повлиять уменьшение доступных для транспортировки товаров, отмечает управляющий партнер сервиса GroozGo Игорь Котов. «Однако если ситуация в стране будет стабильной, то ничего не должно помешать развитию в связи с огромным потенциалом [рынка] и до кризиса», — полагает Ашуралиев.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и ФНС.

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