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Объем грузоперевозок РЖД на Восток впервые превысил трафик на Запад

Глава РЖД Белозеров: объем грузоперевозок на Восток впервые превысил перевозки на Запад
В прошлом году объем грузоперевозок на Восток превысил трафик на Запад на 4 млн т. Кроме того, грузооборот с дружественными странами увеличился на 23%, в то время как с недружественными — упал почти на 40%, заявил Белозеров
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Объем железнодорожных грузоперевозок на Восток в прошлом году впервые в истории превысил перевозки на Запад, заявил глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Белозеров рассказал, что по итогам 2022 года на Восток объем грузовых перевозок на Восток составил 80 млн т, а на Запад — 76 млн т. По его словам, в прошлом году РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток».

«Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23 процента, а недружественные страны просели почти на 40 процентов, соответственно, с 365 к 210 миллионам [тонн], и эта тенденция продолжается», — добавил Белозеров.

В конце декабря Белозеров в своей статье для РБК заявил, что из-за введенных против России санкций после начала военной спецоперации на Украине для многих предприятий европейской части страны поворот на Восток стал «фактически дорогой жизни».

Он указал, что многие компании начали испытывать сложности со сбытом продукции и получением необходимых для производства материалов. Белозеров считает, что в этих условиях всем надо «научиться договариваться».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Олег Белозеров РЖД грузовые перевозки
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