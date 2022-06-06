Грузовые компании предупредили о риске банкротств на рынке

Из-за западных санкций тарифы на грузовые автоперевозки падают, а цены на запчасти и расходные материалы растут, сообщили в транспортных компаниях. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка

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Индекс грузоперевозок FTL.РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился с начала марта к 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта. В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Москва перевозчики используют тариф 33,3 руб. за километр, что на 34,3% меньше, чем три месяца назад. Это следует из представленной на конференции «Транспортная логистика: сверхновая реальность» презентации биржи грузоперевозок ATI.SU (сделки на бирже ATI.SU ежедневно охватывают 300 тыс. участников, 250 тыс. грузов и 100 тыс. машин), с которой ознакомился РБК.

Индекс FTL.РФ можно использовать только в качестве ориентира, считает директор практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Роман Тиняев: данные биржи не учитывают среднесрочные контракты — в них ставка фиксируется на месяцы вперед.

Падение ставок почти не оставляет возможностей для развития, заявил РБК Фаиль Шигабутдинов, гендиректор компании GLT (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). Ситуация грозит снижением рентабельности и, как следствие, убытками и проблемами с обновлением парка, добавляет Владимир Тян, управляющий директор «Совтрансавто» (более 700 автопоездов).

Почему упали ставки

В апреле страны ЕС перестали пускать грузовой автотранспорт из России в связи с военной спецоперацией на Украине. Система логистики, формировавшаяся десятилетиями, изменилась, говорит основатель ИТ-платформы Loginet Герман Раскин. В мае глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что санкции «практически поломали всю логистику в стране», поэтому Москва вынуждена искать новые логистические коридоры.

По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. российских компаний с парком на 45 тыс. автопоездов. Большинство переключилось на рейсы по России, создав дополнительное предложение. По данным основателя онлайн-экспедитора Deliver Данила Рудакова, в результате на рынке наблюдается избыток транспорта: ранее на 1 млн машин приходилось 300 тыс. ежедневных погрузок, сейчас на 1,1 млн машин — 180 тыс. погрузок.

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В итоге начали снижаться тарифы на грузоперевозки, по некоторым направлениям — на 25%, отмечает руководитель направления по работе с перевозчиками компании «Обоз» Валентин Кульев. «Баланс спроса и предложения не достигнут, есть вероятность дальнейшего снижения тарифов, рынок не достиг дна», — предупреждает он. Рудаков отмечает, что тарифы падают преимущественно на перевозки из Москвы (на 40–50%). В апреле цена перевозки 20-тонного рефрижератора из Москвы в Новосибирск упала с 200 тыс. до 150 тыс. руб. А в Екатеринбург и Петербург грузы уезжают из столицы по ставке на 30–40% ниже, чем в 2021-м, добавляет управляющий партнер сервиса GroozGo Игорь Котов. Ставки на рейсы из Петербурга упали из-за падения грузооборота местного порта Санкт-Петербург (из-за санкций показатель сократился почти вдвое), объясняет Тиняев.

Спад в перевозках более ощутим в западной части России, граничащей с Европой, отмечает Виктор Стройков, руководитель отдела группы «Монополия» (в парке 1 тыс. фур). В результате наблюдаются высокая конкуренция за груз и снижение тарифов. Цена перевозки на ряде межрегиональных маршрутов не изменилась и даже выросла, продолжает Рудаков, не приводя деталей. Произошло перераспределение грузопотоков — из Москвы и Петербурга на другие регионы, соглашается Елена Савицкая, глава пресс-службы Delko (в парке 3,6 тыс. машин).

К тому же по ряду новых коридоров есть дефицит, замечает Раскин. Так, растет число заявок на перевозку в Россию из Грузии (рост более чем на 100%) и Казахстана (более чем на 76%). По мнению Котова, избыток машин и вовсе незаметен: «Транспорт вернулся к допандемийному уровню подтверждения заявок, существует здоровая конкуренция».

С какими еще проблемами столкнулись перевозчики

Кроме падения ставок компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок, и она продолжила расти, уверена Савицкая: «В основном из-за роста стоимости запчастей, удорожания страхования и роста инфляции». После начала спецоперации на Украине курс рубля сильно упал, а поставщики запчастей резко подняли цены, говорит Шигабутдинов. Рост цен на комплектующие для его компании составил 70%. Себестоимость увеличилась в среднем на 5,5 руб. на километр, говорит он.

Другая проблема перевозчиков — поставка новых машин. «Ожидалось поступление 25 тыс. единиц новой техники на рынок, но сейчас речь идет только о 5 тыс., при том что основной массив грузовой техники в России — возрастной, 20 лет», — говорит Савицкая. Есть сложности с поставкой импортных запчастей.

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В списке в достаточном объеме представлена продукция компаний Scania и Volvo, которую можно импортировать без разрешения правообладателя, отмечает Савицкая, но отсутствует продукция Mercedes, MAN, Iveco, DAF, Isuzu и нет ряда изделий для ремонта — к примеру, резинотехнических.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Как власти помогают компаниям

Председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко называет беспрецедентными меры властей по поддержке отрасли. Среди них следующие:

государственные гранты и льготные кредиты;

частичная отмена весогабаритного контроля; теперь не надо получать спецразрешения на перевозки, если грузоподъемность транспорта превышена менее чем на 10% от заводских установок (раньше — на 2%), добавляет гендиректор перевозчика «Трафт» Артур Мурадян;

отказ от повышения тарифов «Платона».

Однако, учитывая объем санкций против транспорта и сокращение спроса, этого недостаточно, считает Тян. Дополнительные меры поддержки нужны, соглашается Мария Степанова, официальный представитель Globaltruck (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). По их словам, необходимо сдерживать рост цен на топливо, решить вопросы по ускоренному прохождению таможни, помочь в разработке логистических коридоров на востоке и временно снизить тарифы за платный проезд. Еще одной проблемой остается «повсеместное неисполнение законодательства, в первую очередь налогового», говорит Евгений Бабаев, президент группы «Итеко» (в парке 3,5 тыс. машин). «В кризис основной удар принимают именно добросовестные участники [рынка]», — утверждает он.

Ситуация на рынке может привести к сокращению количества мелких перевозчиков (ИП и самозанятых), считает Кульев. «Им, возможно, будет выгоднее поставить собственную машину на стоянку и начать работать в крупной компании», — поясняет он. Степанова полагает, что рынок могут покинуть около 10% мелких игроков. Но Шигабутдинов прогнозирует, что отрасль ждут массовый уход большинства игроков и банкротства. Если ставки продолжат снижаться, есть риск ухода с рынка «белых» игроков, соглашается Тиняев.

По словам источника РБК, близкого к правительству, там прорабатывается «системное решение» вопроса поддержки отрасли с учетом интересов перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Власти также наблюдают за ситуацией, чтобы рынок не ушел в серую зону, добавил он. В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться за комментариями по ситуации на рынке в Минтранс. РБК направил запрос его представителю.

Когда рынок вернется к росту

Рынок автотранспортных грузоперевозок делится на два основных сегмента — с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) и перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL). По данным Strategy Partners, в 2020 году объем рынка составил 1,8 трлн руб., из них 1,6 трлн пришлось на FTL.

По оценке Тиняева, в 2021-м этот сегмент вырос на 10–15%, до 1,8 трлн руб. В 2022-м он может подрасти — до 1,9 трлн руб. — в связи с растущей себестоимостью транспортных компаний и сезонным увеличением спроса осенью, добавляет он.

Неизбежный рост ставок начнется с увеличения тарифов на рефрижераторные перевозки, уверен Кульев. По его мнению, летом клиенты с температурными грузами (например, молочной продукцией) будут готовы к пересмотру ставок, потому что операторы рефрижераторов столкнулись с ростом расходов для обеспечения качества перевозок.

Говорить о росте тарифов на 20–30% можно в ближайшее время, как только у грузовладельцев закончатся товарные остатки, уверен Раскин. Но в Globaltruck прогнозируют рост тарифов только с четвертого квартала 2022 года. Восстановление рынка может начаться в первом полугодии 2023 года, уточняет представитель GLT.