Грузовые компании предупредили о риске банкротств на рынке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:12
В МИД Германии объяснили отказ от встречи министра с послом Украины Политика, 11:11
На стыке Рублевки и Кутузовского построили новый квартал. Что важно знать РБК Недвижимость, 11:07
Rusal подал иск к Rio Tinto из-за передачи ей контроля над СП в Австралии Бизнес, 11:00
Об итогах экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit» Партнерский материал, 11:00
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 10:56
Власти Москвы запланировали построить спорткомплекс в Ново-Переделкино Город, 10:56
Шестеркин отразил 49 бросков и стал вторым по сейвам в истории клуба НХЛ Спорт, 10:56
Как вернуть долг в период моратория на банкротство Pro, 10:55
Великобритания отправит Украине РСЗО, несмотря на предупреждение Путина Политика, 10:53
ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса Пресс-релиз, 10:51
Оптимизация в условиях кризиса: как Process mining помогает компаниям РБК +, 10:50
В Британии проголосуют по вопросу о вотуме недоверия Борису Джонсону Политика, 10:44
Языковое импортозамещение: нужно ли бояться иностранных слов Экономика образования, 10:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес ,  
0 

Грузовые компании предупредили о риске банкротств на рынке

Транспортники спрогнозировали сокращение числа игроков рынка автомобильных грузоперевозок
Из-за западных санкций тарифы на грузовые автоперевозки падают, а цены на запчасти и расходные материалы растут, сообщили в транспортных компаниях. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Индекс грузоперевозок FTL.РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился с начала марта к 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта. В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Москва перевозчики используют тариф 33,3 руб. за километр, что на 34,3% меньше, чем три месяца назад. Это следует из представленной на конференции «Транспортная логистика: сверхновая реальность» презентации биржи грузоперевозок ATI.SU (сделки на бирже ATI.SU ежедневно охватывают 300 тыс. участников, 250 тыс. грузов и 100 тыс. машин), с которой ознакомился РБК.

Индекс FTL.РФ можно использовать только в качестве ориентира, считает директор практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Роман Тиняев: данные биржи не учитывают среднесрочные контракты — в них ставка фиксируется на месяцы вперед.

Падение ставок почти не оставляет возможностей для развития, заявил РБК Фаиль Шигабутдинов, гендиректор компании GLT (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). Ситуация грозит снижением рентабельности и, как следствие, убытками и проблемами с обновлением парка, добавляет Владимир Тян, управляющий директор «Совтрансавто» (более 700 автопоездов).

Почему упали ставки

В апреле страны ЕС перестали пускать грузовой автотранспорт из России в связи с военной спецоперацией на Украине. Система логистики, формировавшаяся десятилетиями, изменилась, говорит основатель ИТ-платформы Loginet Герман Раскин. В мае глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что санкции «практически поломали всю логистику в стране», поэтому Москва вынуждена искать новые логистические коридоры.

По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. российских компаний с парком на 45 тыс. автопоездов. Большинство переключилось на рейсы по России, создав дополнительное предложение. По данным основателя онлайн-экспедитора Deliver Данила Рудакова, в результате на рынке наблюдается избыток транспорта: ранее на 1 млн машин приходилось 300 тыс. ежедневных погрузок, сейчас на 1,1 млн машин — 180 тыс. погрузок.

ЕС перестал пускать зарегистрированные в России и Белоруссии грузовики
Бизнес
Фото:Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Mike Blake / Reuters Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи

В итоге начали снижаться тарифы на грузоперевозки, по некоторым направлениям — на 25%, отмечает руководитель направления по работе с перевозчиками компании «Обоз» Валентин Кульев. «Баланс спроса и предложения не достигнут, есть вероятность дальнейшего снижения тарифов, рынок не достиг дна», — предупреждает он. Рудаков отмечает, что тарифы падают преимущественно на перевозки из Москвы (на 40–50%). В апреле цена перевозки 20-тонного рефрижератора из Москвы в Новосибирск упала с 200 тыс. до 150 тыс. руб. А в Екатеринбург и Петербург грузы уезжают из столицы по ставке на 30–40% ниже, чем в 2021-м, добавляет управляющий партнер сервиса GroozGo Игорь Котов. Ставки на рейсы из Петербурга упали из-за падения грузооборота местного порта Санкт-Петербург (из-за санкций показатель сократился почти вдвое), объясняет Тиняев.

Спад в перевозках более ощутим в западной части России, граничащей с Европой, отмечает Виктор Стройков, руководитель отдела группы «Монополия» (в парке 1 тыс. фур). В результате наблюдаются высокая конкуренция за груз и снижение тарифов. Цена перевозки на ряде межрегиональных маршрутов не изменилась и даже выросла, продолжает Рудаков, не приводя деталей. Произошло перераспределение грузопотоков — из Москвы и Петербурга на другие регионы, соглашается Елена Савицкая, глава пресс-службы Delko (в парке 3,6 тыс. машин).

К тому же по ряду новых коридоров есть дефицит, замечает Раскин. Так, растет число заявок на перевозку в Россию из Грузии (рост более чем на 100%) и Казахстана (более чем на 76%). По мнению Котова, избыток машин и вовсе незаметен: «Транспорт вернулся к допандемийному уровню подтверждения заявок, существует здоровая конкуренция».

С какими еще проблемами столкнулись перевозчики

Кроме падения ставок компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок, и она продолжила расти, уверена Савицкая: «В основном из-за роста стоимости запчастей, удорожания страхования и роста инфляции». После начала спецоперации на Украине курс рубля сильно упал, а поставщики запчастей резко подняли цены, говорит Шигабутдинов. Рост цен на комплектующие для его компании составил 70%. Себестоимость увеличилась в среднем на 5,5 руб. на километр, говорит он.

Компании предупредили о росте транспортных расходов в России
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Другая проблема перевозчиков — поставка новых машин. «Ожидалось поступление 25 тыс. единиц новой техники на рынок, но сейчас речь идет только о 5 тыс., при том что основной массив грузовой техники в России — возрастной, 20 лет», — говорит Савицкая. Есть сложности с поставкой импортных запчастей.

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В списке в достаточном объеме представлена продукция компаний Scania и Volvo, которую можно импортировать без разрешения правообладателя, отмечает Савицкая, но отсутствует продукция Mercedes, MAN, Iveco, DAF, Isuzu и нет ряда изделий для ремонта — к примеру, резинотехнических.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Как власти помогают компаниям

Председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко называет беспрецедентными меры властей по поддержке отрасли. Среди них следующие:

  • государственные гранты и льготные кредиты;
  • частичная отмена весогабаритного контроля; теперь не надо получать спецразрешения на перевозки, если грузоподъемность транспорта превышена менее чем на 10% от заводских установок (раньше — на 2%), добавляет гендиректор перевозчика «Трафт» Артур Мурадян;
  • отказ от повышения тарифов «Платона».

Однако, учитывая объем санкций против транспорта и сокращение спроса, этого недостаточно, считает Тян. Дополнительные меры поддержки нужны, соглашается Мария Степанова, официальный представитель Globaltruck (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). По их словам, необходимо сдерживать рост цен на топливо, решить вопросы по ускоренному прохождению таможни, помочь в разработке логистических коридоров на востоке и временно снизить тарифы за платный проезд. Еще одной проблемой остается «повсеместное неисполнение законодательства, в первую очередь налогового», говорит Евгений Бабаев, президент группы «Итеко» (в парке 3,5 тыс. машин). «В кризис основной удар принимают именно добросовестные участники [рынка]», — утверждает он.

Власти решили пока не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза
Бизнес
Фото:Reuters

Ситуация на рынке может привести к сокращению количества мелких перевозчиков (ИП и самозанятых), считает Кульев. «Им, возможно, будет выгоднее поставить собственную машину на стоянку и начать работать в крупной компании», — поясняет он. Степанова полагает, что рынок могут покинуть около 10% мелких игроков. Но Шигабутдинов прогнозирует, что отрасль ждут массовый уход большинства игроков и банкротства. Если ставки продолжат снижаться, есть риск ухода с рынка «белых» игроков, соглашается Тиняев.

По словам источника РБК, близкого к правительству, там прорабатывается «системное решение» вопроса поддержки отрасли с учетом интересов перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Власти также наблюдают за ситуацией, чтобы рынок не ушел в серую зону, добавил он. В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться за комментариями по ситуации на рынке в Минтранс. РБК направил запрос его представителю.

Когда рынок вернется к росту

Рынок автотранспортных грузоперевозок делится на два основных сегмента — с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) и перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL). По данным Strategy Partners, в 2020 году объем рынка составил 1,8 трлн руб., из них 1,6 трлн пришлось на FTL.

По оценке Тиняева, в 2021-м этот сегмент вырос на 10–15%, до 1,8 трлн руб. В 2022-м он может подрасти — до 1,9 трлн руб. — в связи с растущей себестоимостью транспортных компаний и сезонным увеличением спроса осенью, добавляет он.

Неизбежный рост ставок начнется с увеличения тарифов на рефрижераторные перевозки, уверен Кульев. По его мнению, летом клиенты с температурными грузами (например, молочной продукцией) будут готовы к пересмотру ставок, потому что операторы рефрижераторов столкнулись с ростом расходов для обеспечения качества перевозок.

Говорить о росте тарифов на 20–30% можно в ближайшее время, как только у грузовладельцев закончатся товарные остатки, уверен Раскин. Но в Globaltruck прогнозируют рост тарифов только с четвертого квартала 2022 года. Восстановление рынка может начаться в первом полугодии 2023 года, уточняет представитель GLT.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
логистика грузоперевозки авто санкции транспортное сообщение транспортная система
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Компании предупредили о росте транспортных расходов в России
Бизнес
Крупнейший в Европе автомобильный переход блокировали для российских фур
Бизнес
ЕС перестал пускать зарегистрированные в России и Белоруссии грузовики
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter