Сбербанк и ВТБ получат гарантии на ₽20 млрд для кредитов малому бизнесу

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в ближайшее время представит Сбербанку и ВТБ по 20 млрд руб. гарантий для кредитования малого бизнеса. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

По словам Мишустина, ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд руб. по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП Банка.

«Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получит от ВЭБ.РФ поручительство по аналогичным займам до 20 млрд руб. каждый», — добавил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что на прошлой неделе правительство решило расширить доступ бизнеса к льготному кредитованию и представить беспроцентные займы на выплату заработной платы сотрудникам.