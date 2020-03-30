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Сбербанк и ВТБ получат гарантии на ₽20 млрд для кредитов малому бизнесу

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в ближайшее время представит Сбербанку и ВТБ по 20 млрд руб. гарантий для кредитования малого бизнеса. Об этом сообщил  на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

По словам Мишустина, ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд руб. по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП Банка.

«Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получит от ВЭБ.РФ поручительство по аналогичным займам до 20 млрд руб. каждый», — добавил глава кабмина.

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Мишустин напомнил, что на прошлой неделе правительство решило расширить доступ бизнеса к льготному кредитованию и представить беспроцентные займы на выплату заработной платы сотрудникам.

26 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство приняло решение дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат. Кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке ЦБ. Кредиты будут рассчитаны на полгода, однако при ухудшении ситуации возможны изменения, говорил Белоусов.

Теги: Сбербанк, ВТБ, кредит, Михаил Мишустин
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