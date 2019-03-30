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Пожар в Кемерово ,  
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Цивилев назвал совладельца «Зимней вишни» крупнейшим инвестором Кузбасса
Денис Штенгелов «очень много инвестирует и в Кузбасс, и в социальную сферу», заявил губернатор Кемеровской области. За прошедший год состояние совладельца «Зимней вишни», по версии Forbes, выросло до $650 млн
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором Кузбасса. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает корреспондент РБК.

«[Штенгелов] — это вообще один из самых больших инвесторов. Он очень, очень много инвестирует и в Кузбасс, и в социальную сферу», — сказал глава региона.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, возгорание возникло на последнем этаже здания, где находились кинозалы. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети. По результатам проверки правоохранительные органы возбудили три уголовных дела, всего к ответственности привлекли 15 человек. Им вменяют дачу и получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и нарушение правил пожарной безопасности.

В середине марта в Польше задержали Вячеслава Вишневского, бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, владеющего «Зимней вишней». В ноябре прошлого года суд заочно арестовал предпринимателя, следствие считает, что Вишневский дал взятки на 7 млн руб. лицам, ответственным за прием работ. Генпрокуратура направила запрос в Польшу о выдаче Вишневского.

Фотогалерея 
Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж

На месте сгоревшей «Зимней вишни» власти Кемеровской области к 1 сентября 2019 года построят сквер. По словам Цивилева, окончательный проект был согласован в декабре 2018 года, после чего последовало согласование проектных работ. Также он сообщил, что проект получит внебюджетное финансирование, строительство начнется этой весной.

«Сквер того уровня, который мы запланировали, строится несколько лет. Мы плавно, этап за этапом отрабатываем, все идет в графике. Инвесторы — группа людей, которые хотят помочь построить этот сквер, там ни копейки бюджетных средств нет. Когда мы построим, мы все опубликуем, пока это преждевременно», — уточнил глава Кузбасса на Красноярском экономическом форуме.

За последний год состояние совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова, согласно подсчетам журнала Forbes, увеличилось с $600 млн до $650 млн.
Авторы: Юлия Старостина, Григорий Дубов
Теги: Сергей Цивилев, Кемеровская область, Кузбасс, Денис Штенгелов, ТЦ, Пожар ..., Дети
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