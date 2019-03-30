Цивилев назвал совладельца «Зимней вишни» крупнейшим инвестором Кузбасса

Денис Штенгелов «очень много инвестирует и в Кузбасс, и в социальную сферу», заявил губернатор Кемеровской области. За прошедший год состояние совладельца «Зимней вишни», по версии Forbes, выросло до $650 млн

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором Кузбасса. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает корреспондент РБК.

«[Штенгелов] — это вообще один из самых больших инвесторов. Он очень, очень много инвестирует и в Кузбасс, и в социальную сферу», — сказал глава региона.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, возгорание возникло на последнем этаже здания, где находились кинозалы. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети. По результатам проверки правоохранительные органы возбудили три уголовных дела, всего к ответственности привлекли 15 человек. Им вменяют дачу и получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и нарушение правил пожарной безопасности.

В середине марта в Польше задержали Вячеслава Вишневского, бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, владеющего «Зимней вишней». В ноябре прошлого года суд заочно арестовал предпринимателя, следствие считает, что Вишневский дал взятки на 7 млн руб. лицам, ответственным за прием работ. Генпрокуратура направила запрос в Польшу о выдаче Вишневского.