Экс-главу владевшей «Зимней вишней» компании объявят в розыск

Бывшего гендиректора компании-владельца сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» объявят в международный розыск. СКР подозревает его в даче взяток принимавшим здание после реконструкции органам

Вид на торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Бывший гендиректор компании-владельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский будет объявлен в международный розыск, так как скрывается от правосудия за пределами России. Об этом РБК сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Вишневский после совершения преступления в 2016 году покинул территорию Российской Федерации и до настоящего времени проживает в Испании», — пояснила она.

Петренко также рассказала, что Главное управление по расследованию особо важных дел СК возбудило уголовное дело по факту взяточничества при реконструкции «Зимней вишни». Дело расследуется по трем статьям УК РФ: «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве» (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 соответственно).

Следователи считают, что во время реконструкции ТРЦ в 2013–2014 годах Вишневский давал взятки официальным лицам, которые должны были принимать работу.

В частности, 7 млн руб. при посредничестве Виктора Ефимкина он передал начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы. ​Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки, уточнила Петренко, СК ходатайствует об их аресте.

Ходатайство СК об аресте Вишневского, Чередниченко и Эдуарда Комкова уже поступило Центральный районный суд Кемерово, сообщили РБК в суде. «В н​астоящее время проходят судебные заседания, итоги рассмотрения которых будут размещены дополнительно», — сообщил представитель пресс-службы суда.

Ранее суд оставил под арестом генерального директора Кемеровского кондитерского комбината, компании-владельца сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек. «Зимняя вишня» располагалась в перестроенном здании бывшей кондитерской фабрики.

Обвиняемыми по делу ранее проходили 12 человек, все они арестованы. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в халатности, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве. Никто из них своей вины не признал.