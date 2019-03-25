Forbes сообщил об увеличении состояния основного владельца «Зимней вишни»

Состояние основного владельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова за последний год выросло на $50 млн, сообщает Forbes. По расчетам экспертов издания, за год после пожара, жертвами которого стали 60 человек, состояние Штенгелова увеличилось с $600 млн до $650 млн.

Годом ранее бизнесмен впервые в жизни вошел в топ-200 богатейших россиян рейтинга Forbes, в котором он занял 175-е место с результатом $600 млн.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.

25 марта 2019 года Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, являвшегося совладельцем сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».