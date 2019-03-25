Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы задержали в Польше

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший гендиректор компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя Вишня». В России его подозревают в даче взятки, он был объявлен в международный розыск

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Следственный комитет сообщил о задержании Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которая владеет сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек.

«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — говорится в сообщении.

Вишневский заочно арестован в России. По версии следствия, он дал взятку в особо крупном размере при реконструкции ТЦ в 2013-2013 годах. В 2016-м он уехал за границу.

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