Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината», — сказали в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно о задержании Вишневского в Польше. В ноябре прошлого года Центральный районный суд Кемерово заочно арестовал его, СК заявил, что бизнесмена объявят в международный розыск. По версии следствия, Вишневский во время реконструкции «Зимней вишни» в 2013–2014 годах давал взятки официальным лицам, которые должны были принимать работы. В частности, он передал 7 млн руб. главе инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.