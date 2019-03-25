Общество , 12:03
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Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж
Год назад, 25 марта, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сегодня на месте торгового центра собрались родственники погибших и горожане. Как проходила акция памяти — в фоторепортаже РБК
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В здании находились сотни людей, но из-за несработавшей пожарной сигнализации эвакуировать всех не удалось. Часть погибших не смогли выбраться из кинозалов, большинство из них — дети
Спустя несколько часов после начала пожара в здании рухнула кровля
В пожаре погиб 41 ребенок
По итогам проверки были возбуждены три уголовных дела, к ответственности привлечены 15 человек. Им вменяют нарушение правил пожарной безопасности, злоупотребление должностными полномочиями, а также дачу и получение взяток
Торговый центр «Зимняя вишня» снесли
Сейчас на месте торгового центра находится памятный камень. На официальном сайте администрации города Кемерово проводился опрос, какой объект должен появиться на месте ТЦ
25 марта 2019 года в Польше был задержан экс-гендиректор компании — собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в даче взятки
Цветы к памятному камню начали приносить еще в субботу. По словам волонтеров, дежуривших возле него, за выходные место памяти посетили более 400 человек