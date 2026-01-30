Убыток Raiffeisen Bank от бизнеса в России в 2025 году составил €86 млн

Российский бизнес Raiffeisen Bank завершил прошлый год с чистым убытком €86 млн. Основной причиной стали крупные списания из-за судебных разбирательств с «Распериа Трейдинг Лимитед»

Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press

Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере €86 млн. Годом ранее этот показатель был положительным — прибыль составляла €873 млн, следует из презентации группы.

Ключевое влияние на финансовый результат оказали списания, связанные с судебными исками компании Rasperia Trading Limited. Самый крупный квартальный убыток российских «дочек» Raiffeisen был зафиксирован во втором квартале — €861 млн. Он возник из-за того, что российский Райффайзенбанк перестал учитывать €1,204 млрд возможных доходов от взыскания активов Rasperia в Австрии.

В четвертом квартале расходы по этим искам составили €344 млн. Несмотря на это, российские подразделения RBI завершили квартал с прибылью €32 млн. Для сравнения: в третьем квартале прибыль составляла €319 млн, а в четвертом квартале 2024 года был зафиксирован убыток €240 млн — тогда на результаты также повлияли судебные споры в России.

В группе отметили, что судебные разбирательства с Rasperia продолжили оказывать давление на финансовые показатели в конце года. Эти потери RBI планирует включить в требования о возмещении ущерба, которые собирается предъявить в Австрии. В результате общий объем претензий группы вырастет до €2,4 млрд.

Рекордные убытки Райффайзенбанка возникли из-за создания дополнительных резервов для покрытия возможных потерь по судебному иску в России — речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступает российская «дочка» — Райффайзенбанк).

После ввода антироссийских санкций активы Rasperia в Европе оказались заблокированы. Компания не смогла распоряжаться своими акциями Strabag и получать выплаты. Rasperia считает виновником структуры RBI и потребовала компенсации ущерба. В России Rasperia подала иски к российскому Райффайзенбанку, добившись обеспечительных мер и судебных решений, которые повлияли на финансовое положение банка.

В конце 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет долю Rasperia в Strabag через российский Райффайзенбанк, который после сделки должен был бы передать акции материнской группе в виде дивидендов. В январе 2025-го года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на эквивалентную сумму. RBI обжаловал решение, но в апреле 13-й арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Глава RBI Йохан Штробль говорил, что деньги по иску уже в России.

RBI объявила о планах сократить российский бизнес весной 2022-го, но приступила к этому лишь после усилившегося давления со стороны регуляторов из США и Евросоюза. В частности, Вашингтон пригрозил группе ограничением доступа к американской финансовой системе.